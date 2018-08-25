В Свердловской области прокуратура проверяет информацию о туберкулезе, обнаруженном у работницы роддома

Об этом сообщает агентство ТАСС. По предварительным данным, открытую форму туберкулеза нашли у уборщицы во время планового осмотра. 240-ка детям, которые появились на свет в роддоме Краснотуринска, рекомендовано пройти обследование. Сотрудницу, у которой нашли заболевание, отстранили от работы. Ей назначили лечение.