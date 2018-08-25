Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, по ошибке приземлился на строящуюся полосу аэропорта «Байкал»

Это произошло после того, как лайнер «Уральских авиалиний» из-за тумана перенаправили в Улан-Удэ, сообщает агентство ТАСС. Пострадавших нет. Полоса была в нормальном состоянии. За пассажирами отправили резервный борт. Почему самолет приземлился на строящуюся полосу, выясняет Следственный комитет организовал проверку.