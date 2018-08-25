Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, по ошибке приземлился на строящуюся полосу аэропорта «Байкал»
Это произошло после того, как лайнер «Уральских авиалиний» из-за тумана перенаправили в Улан-Удэ, сообщает агентство ТАСС. Пострадавших нет. Полоса была в нормальном состоянии. За пассажирами отправили резервный борт. Почему самолет приземлился на строящуюся полосу, выясняет Следственный комитет организовал проверку.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sensei54 25 августа 2018 | 11:38
В 1986-м, в Берлине, Ту-134 пытался сесть на ремонтирующуюся ВПП.
Радист не понял диспетчера, ибо не знал английского языка.
Погибли 72 человека.
payalnick 25 августа 2018 | 11:39
Как выяснит Следственный комитет, это не самолёт сел по ошибке. Это полосу построили по ошибке Да и не полоса это вовсе. А просека. Китайцы вырубили
pti4ka 25 августа 2018 | 11:41
Хорошо,что все хорошо закончилось.
eniro 25 августа 2018 | 11:49
pti4ka: Не спугните удачу. Еще вертолет над корейскими рыбаками летает...