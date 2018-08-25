Столичные власти всё-таки рассмотрят заявку сторонников Алексея Навального на митинг против пенсионной реформы

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Как сказал глава столичного Департамента региональной безопасности Владимир Черников, заявку рассмотрели более внимательно и решили ее принять. После консультации в Департаменте было принято решение, что документы поданы в соответствии с правилами, — добавил Черников. Сторонники Навального собираются провести акцию протеста в центре Москвы 9 сентября, в Единый день голосования. Вчера власти столицы отказались рассматривать заявку. Черников объяснил