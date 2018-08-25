Столичные власти всё-таки рассмотрят заявку сторонников Алексея Навального на митинг против пенсионной реформы
Об этом сообщает агентство Интерфакс. Как сказал глава столичного Департамента региональной безопасности Владимир Черников, заявку рассмотрели более внимательно и решили ее принять. После консультации в Департаменте было принято решение, что документы поданы в соответствии с правилами, — добавил Черников. Сторонники Навального собираются провести акцию протеста в центре Москвы 9 сентября, в Единый день голосования. Вчера власти столицы отказались рассматривать заявку. Черников объяснил
Комментарии4
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yralez 25 августа 2018 | 11:38
Сам то плешивый пенсию получает.
Пусть вернет полученное.
yuryr 25 августа 2018 | 11:38
Возможно, что "черниковы" в мэрии действительно ошиблись в счете дней и потому не обеспечили заявке от Навального достаточное число конкурентов на то же время и то же место проведения мероприятия. Тщательнее надо, господа чиновники - ведь так можно и места лишиться :-)
venq 25 августа 2018 | 11:48
обычное дело. обкакались - забыли подмыться. заметили, что люди от них носы начали отворачивать. подмылись.
со всяким может случиться. :D
vlabumur 25 августа 2018 | 11:54
Слава великому Путину.
ЗАЩИТНИКУ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ!