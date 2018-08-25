В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина, упакованные в брикеты с логотипом политической партии «Единая Россия»
Об этом сообщает Радио Свобода. По ее данным, бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «Единой России». Стоимость кокаина оценивается в сто миллионов евро. Контейнеры прибыли в бельгийский Гент из Бразилии.
Комментарии48
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
shtirlitz77 25 августа 2018 | 11:44
Конечно, сейчас едресня завопит, что это провокация.
Но репутация, понимаешь....
dedctolet 25 августа 2018 | 11:45
Теперь понятны действия Кремля.Видимо уже давненько они подсели на эту дрянь.Иначе как обьяснить их поведение
vikpets 25 августа 2018 | 11:45
Это кофе . как пить дать!
poluputing 25 августа 2018 | 11:46
ну каждый день тащусь от россиянских новостей, если , не приведи господи, завтра Рассея станет нормальной, скукотища наступит как в Швейцарии
ramen 25 августа 2018 | 11:46
Вот почему они такие неадекваты,оказывается... Под коксом жить, это ещё и не такой бешеный принтер заработает...
rus095 25 августа 2018 | 11:46
а рядом валялся пьяный русскийс с буденовкой на голове, с пьяным медведем ,балалайкой и гармошкой? А на пакетах с коксом было написано- лично Путину ?
romsem78 25 августа 2018 | 11:47
А чего? Идея! На таблетках экстази говорят зайца плейбоевского изображали... А на коксе - эмблему едро забацать можно...
piter_ug 25 августа 2018 | 11:48
Как говорил ленин: «Есть такая партия!»
dwon 25 августа 2018 | 11:49
У нас вот двор отремонтировали на наши деньги под логотипом Единой России. Мол, это их идея сделать Северск красивым. Так что все добрые дела делаются в мире только под этим логотипом. Например, нариков агитировать голосовать правильно.
agamasat 25 августа 2018 | 11:50
Кремлевская банда уже ничего не стесняется - им наплевать на все!