Прокуратура начала проверку на автозаводах в Петербурге

Там отравились десятки работников.

Сообщения об отравлениях поступали на неделе с двух автомобильных заводов. Смольный подтвердил госпитализацию 29 человек, еще у нескольких десятков есть подозрения на отравление. При этом, пресс-служба Toyota подтвердила только 9 случаев; а Nissan количество заболевших не раскрывает. Первые случаи произошли еще две недели назад, но в СМИ информация попала только сейчас.

Как сообщает портал Фонтанка.ру, Роспотребнадзор нашёл в еде, которую поставляли сотрудникам Toyota кишечную палочку. А вот работников Nissan кормили некачественными творогом и куриным филе. Некоторым больным поставили диагноз гепатит А.

В надзорном ведомстве утверждают, что в компаниях, которые поставляли еду, некоторые сотрудники не были привиты против инфекционных заболеваний и не обследованы на кишечные вирусные инфекции в соответствии с установленными требованиями.

Впрочем, представители фирм сообщили РБК, что отвечают за свою продукцию и готовы отстаивать свою позицию в суде.

Первые судебные заседания против компаний-поставщиков еды пройдут в Петербурге уже на следующей неделе.