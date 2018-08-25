Прокуратура начала проверку на автозаводах в Петербурге
Там отравились десятки работников.
Сообщения об отравлениях поступали на неделе с двух автомобильных заводов. Смольный подтвердил госпитализацию 29 человек, еще у нескольких десятков есть подозрения на отравление. При этом, пресс-служба Toyota подтвердила только 9 случаев; а Nissan количество заболевших не раскрывает. Первые случаи произошли еще две недели назад, но в СМИ информация попала только сейчас.
Как сообщает портал Фонтанка.ру, Роспотребнадзор нашёл в еде, которую поставляли сотрудникам Toyota кишечную палочку. А вот работников Nissan кормили некачественными творогом и куриным филе. Некоторым больным поставили диагноз гепатит А.
В надзорном ведомстве утверждают, что в компаниях, которые поставляли еду, некоторые сотрудники не были привиты против инфекционных заболеваний и не обследованы на кишечные вирусные инфекции в соответствии с установленными требованиями.
Впрочем, представители фирм сообщили РБК, что отвечают за свою продукцию и готовы отстаивать свою позицию в суде.
Первые судебные заседания против компаний-поставщиков еды пройдут в Петербурге уже на следующей неделе.
Комментарии5
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ugiazov 25 августа 2018 | 11:10
Вот наверное судьи заработают!
traxau_okurka 25 августа 2018 | 11:15
ugiazov: Новости великодуховной сверхдержавы.
novyrusich 25 августа 2018 | 11:53
traxau_okurka: дали просраться работникам патриоты, чтобы на японцев не работали и с рашенавтопромом не конкурировали.
archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 11:13
кругом-враги подбросили кишечную палочку, чтобы дискредитировать режим!
прокуратура проводит разбирательство, чтобы выяснить кто именно это сделал - Ходорковский, Навальный*, члены террористической организации "Новое величие под руководством сотрудника ФСБ Александра Константинова или Олег Сенцов
*Навальный - фамилия, запрещённая в России
seryj_wolk 25 августа 2018 | 11:53
Величие из рфии так и прет!