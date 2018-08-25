Следователи, по некоторым данным, возбудили дело после кражи 3млн евро из денег, изъятых у полковника Д.Захарченко

Следователи, по некоторым данным, возбудили дело после кражи 3 миллионов евро из денег, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко. По крайней мере, об этом сообщают источники «Интерфакса».

Дело о краже 3 млн евро полковника Захарченко, обвиняемого в получении взяток, возбуждено в отношении неустановленных лиц, рассказал один из источников «Интерфакса». Другой собеседник агентства сообщил о том, что случившееся квалифицировано как кража в особо крупном размере. Других подробностей источники не привели, также пока нет официального подтверждения информации о возбуждении дела. Между тем в конце мая информированный источник «Интерфакса» сообщал о проверке, устроенной следователями после исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у полковника Захарченко. Отмечалось, что проверяются причастные к перевозке средств организации и ведомства. Александр Горбатенко — адвокат бывшего высокопоставленного сотрудника МВД — тогда рассказал, что слышал о проведении проверки, но лишь неофициально. По его данным, деньги могли быть похищены в одном из банков при пересчете.

Напомним, в конце прошлого года у Захарченко изъяли в доход государства деньги и имущество общей суммой 9 млрд рублей. Это было сделано по ходатайству Генпрокуратуры. В конце мая стало известно об исчезновении 3 млн евро. Сам Захарченко уже почти два года находится под стражей.