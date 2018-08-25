Следователи, по некоторым данным, возбудили дело после кражи 3млн евро из денег, изъятых у полковника Д.Захарченко
Следователи, по некоторым данным, возбудили дело после кражи 3 миллионов евро из денег, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко. По крайней мере, об этом сообщают источники «Интерфакса».
Дело о краже 3 млн евро полковника Захарченко, обвиняемого в получении взяток, возбуждено в отношении неустановленных лиц, рассказал один из источников «Интерфакса». Другой собеседник агентства сообщил о том, что случившееся квалифицировано как кража в особо крупном размере. Других подробностей источники не привели, также пока нет официального подтверждения информации о возбуждении дела. Между тем в конце мая информированный источник «Интерфакса» сообщал о проверке, устроенной следователями после исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у полковника Захарченко. Отмечалось, что проверяются причастные к перевозке средств организации и ведомства. Александр Горбатенко — адвокат бывшего высокопоставленного сотрудника МВД — тогда рассказал, что слышал о проведении проверки, но лишь неофициально. По его данным, деньги могли быть похищены в одном из банков при пересчете.
Напомним, в конце прошлого года у Захарченко изъяли в доход государства деньги и имущество общей суммой 9 млрд рублей. Это было сделано по ходатайству Генпрокуратуры. В конце мая стало известно об исчезновении 3 млн евро. Сам Захарченко уже почти два года находится под стражей.
Комментарии14
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mathmovesu 25 августа 2018 | 11:10
это что-же получается? взятку украли? да, умом расею действительно не понять...
tvitov66 25 августа 2018 | 11:16
mathmovesu: эдак скоро полковник Д.Захарченко окажется нэувыноуэн как Рафик ибо гол как сокол
sapiens17 25 августа 2018 | 11:38
tvitov66: "окажется нэувыноуэн"
ПОТЕРПЕВШИМ!
oto_davar 25 августа 2018 | 11:27
mathmovesu: //взятку украли?//
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Когда от многого берут немножко, то это не кража, а просто делёжка.
nehoroshiy 25 августа 2018 | 11:11
При пересчёте и умыкании 3 млн. евро никто не пострадал... Ни как в 90-х -с разбоем.
vladimirgornitsky 25 августа 2018 | 11:14
Совсем жулики и воры из "органов" страх потеряли. Это же надо, воровать деньги, арестованные по такому громкому делу. И на ремонте путинского дворца миллиарды какие-то украли. Такое ощущение, что пошла необратимая цепная реакция воровства, ее уже не остановить, прекратится эта реакция естественным путем - когда украдут все.
mathmovesu 25 августа 2018 | 11:19
vladimirgornitsky: когда эти 3 миллиона найдут, из них снова украдут полтора, и так по кругу...
ugiazov 25 августа 2018 | 11:14
Я бы удивился если бы ничего оттуда не украли.
eduard53 25 августа 2018 | 11:21
"Дело о краже 3 млн евро взяточника Захарченко возбуждено в отношении неустановленных лиц ..."
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ИМХО, 4 месяца, прошедших с момента кражи 3-х евро-лямов из-под стражи, вполне достаточно для отъезда сих неустановленных лиц за границы вертухальной юрисдикции ...
cromwel 25 августа 2018 | 11:27
Вор у вора украл. И в концов виноватых не найдут. Перед Захарченко извиняться и вернут все честно наворовонное за счет налогоплательщиков.
lager23 25 августа 2018 | 11:27
Какая разница когда украдут украденное, при перевозке или после зачисления денег в бюджет, если воровать деньги для кремлепутов норма жизни?
moisha_pid 25 августа 2018 | 11:29
Никак инопланетяне опять посетили землю? Ну эти точно не вернут денюжку землянам!
curhatuy6 25 августа 2018 | 11:29
К концу суда Захарченко оправдают. Из-за отсутствия каких либо вещественных доказательств:)))
sogentle 25 августа 2018 | 11:48
Версия: Это была не взятка, а совместный общак разнообразных охранителей системы, и организатор забрал своё (пока частично) для обеспечения комфортной отсидки хранителя общака и поддержания штанов участников.