Российского хакера Евгения Никулина допросят в Соединенных Штатах по делу о предполагаемом вмешательстве Кремля в выборы американского президента в 2016 году. Сам Никулин обвиняется в США в ряде кибер-преступлений.

Следователи намерены выяснить, что Евгений Никулин знает о попытках России повлиять на избирательный процесс в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылки на источники в американском Минюсте. При этом каких-либо подробностей о том, какой информацией может располагать Никулин, агентство не приводит. Как сообщил адвокат хакера Аркадий Бух, необычайно сильный интерес к делу его подзащитного проявила также российская сторона. По его словам, Никулина уже посетили в американской тюрьме, причем без присутствия адвоката.

Ранее защитники хакера направили запрос на его психиатрическое обследование, поскольку Никулин находился «не в лучшем состоянии», предположительно из-за сильных психотропных препаратов, которые ему вводили после задержания. Хакера арестовали в Чехии два года назад, а этой весной экстрадировали в США, где он обвиняется в частности во взломах и торговле личными данными пользователей Dropbox и LinkedIn. Сам Никулин вину не признает.

Расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы, в связи с которым собираются допросить Евгения Никулина, ведется уже больше года. Между тем, Москва все обвинения категорически отрицает