Москва предостерегает Вашингтон от новых опрометчивых шагов в Сирии, заявили в российском МИДе
Замглавы ведомства Сергей Рябков сказал, что из Вашингтона звучат ультиматумы, которые не скажутся на решимости Москвы продолжать ликвидацию террористических очагов в республике. Замминистра подчеркнул, что Россия продолжит работу по содействию Дамаску. Слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в российском министерстве расценили как угрозы. По данным источников агентства Bloomberg, Болтон во время встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым предупредил о готовности Вашингтона нанести удар по Сирии в случае, если правительственные силы Башара Асада задействуют химическое оружие. Кроме того, Болтон еще несколько дней назад в ходе визита в Израиль предупредил Сирию о последствиях новой химической атаки.
В Минобороны России сегодня заявили, что США готовят новые ракетные удары по государственным объектам Сирии. Поводом, как сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, должна послужить инсценировка применения химического оружия.
Комментарии36
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mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 11:04
Теперь понятно, какой "ответ на американские санкции" дадут кремлежулики.
Масштабнейшие военные учения под личным командованием нацдилера и раздувание войнушки в Сирии.
archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 11:10
mikhail_spb_:
из Вашингтона звучат ультиматумы, которые не скажутся на решимости Москвы продолжать жаловаться на то, что Вашингтон стал применять методы Москвы в "решении" вопросов - вот враг Обамачмо никогда не действовал так, как действует друг Трампнаш
patrikk_1 25 августа 2018 | 11:19
Москва предостерегает Вашингтон от новых опрометчивых шагов в Сирии, заявили в российском МИДе...
Пока российские ВКС не начнут сбивать самолёты и уничтожать корабли США, с которых наносятся удары по сирийской территории, американцы будут борзеть, чувствуя свою безнаказанность.
navsegda 25 августа 2018 | 11:25
patrikk_1: То есть никогда )))
patrikk_1 25 августа 2018 | 11:31
navsegda:
Зря ты так думаешь. Сперва вбъебашим по американским ракетам, если не поймут и не уберутся, сбить их самолёт, если и тогда не сбегут с Ближнего Востока, топить их корабли.
navsegda 25 августа 2018 | 11:36
patrikk_1: Не "вбъебашите" засцыте , даже по Турции не ударили за самолёт , но визгу будет много
patrikk_1 25 августа 2018 | 11:39
navsegda:
Ну, не знаю. Лично я бы въебашил, и по американским самолётам, и по турецкой авиабазе, и по скоплениям украинских националистов на территориях Луганской и Донецкой областях.
antimalin 25 августа 2018 | 11:25
Странно, "химатака" еще не случилась, а американский эсминец уже вошел в Персидский залив, а на авиабазу в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух – земля». Вашингтон хоть бы хронологию и логику соблюдал (причина-следствие), ради приличия.
Но ему, как обычно, наср.ть как на приличия, так и на международное право.
Зато других упрекать горазд в несоблюдении оных.
testmeter 25 августа 2018 | 11:31
antimalin: "химатака еще не случилась" ///
Очень даже случилась. Сильно русским духом воняет-с
zemljanka 25 августа 2018 | 11:48
Людоеда Асада - в клетку.
pavelmistery 25 августа 2018 | 11:34
antimalin: Вы хотя новости внимательно читайте. У американских спецслужб есть информация, что Асад возможно собирается ударить по оппозиции химиоруием. Поэтому американцы заранее подогнали эсминец
"У США есть информация о готовности войск Асада при поддержке российских военных взять под контроль эту часть страны (на данный момент ей управляют боевики), а для проведения операции может быть использовано химоружие."
navsegda 25 августа 2018 | 11:39
antimalin: подумай как так быстро российские войска атаковали Грузию ? Они сконцентрировались на границе заранее , ещё до обострения грузино-осетинского конфлиекта
luger_max_otto 25 августа 2018 | 11:13
Ну да, право убивать на территории Сирии- только для Путина и его друзей.
Хутина- на пуй.
drgonish 25 августа 2018 | 11:18
mikhail_spb_:
Т.е. это "нацлидер" финансирует запрещенный ИГИЛ в Сирии? Ну-ну.
master_superanalitik 25 августа 2018 | 11:23
Москва предостерегает Вашингтон от новых опрометчивых шагов в Сирии, заявили в российском МИДе
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Наши поступают совершенно правильно! Поэтому когда наши потренируются на американцах, то потом уже в настоящем конфликте наши потренируются на польских и английских русофобах. За все пакости, которые они сделали Российской Империи рано или поздно придется платить. Око за око, зуб за зуб! А там глядишь и до америкосов очередь дойдет!
sensei54 25 августа 2018 | 11:05
Слова Джона Болтона в российском министерстве расценили как угрозы.
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А как вы думали? Это на вашем же языке!
ematveev 25 августа 2018 | 11:06
1) Заявление США
2) Провокация
3) Бомбежка
4) Некие "Белые сказки" передают в ОЗХО некие образцы.
5) ОЗХО снова ничего не находит.
Но ООН насрать на это.
banyi3 25 августа 2018 | 11:07
Да будет войнушка, будет, попомните моё слово! Она просто необходима, что бы народец прорядить! И финансово что то решить. Поэтому берите кредиты, покупайте дома за городом, делайте хорошие подвалы и т.д ))) Без иронии
vinidbi 25 августа 2018 | 11:25
banyi3: Гермафродитов пригожинских тут никто не спрашивает!!!
art_ 25 августа 2018 | 11:29
banyi3: так война идет уже - в сирии и в ее окрестностях, какая она еще может быть?
agamasat 25 августа 2018 | 11:10
Этонемы, настамнет... - за кремлем уже просто стелется кровавая дорожка, прямо указывающая и на последующие шаги. Мразота!
banyi3 25 августа 2018 | 11:15
agamasat: Это уже не важно, даже если и было.... Идея в другом!
agamasat 25 августа 2018 | 11:21
banyi3: разумеется, идея в том: Людоедские режимы очень милы сердцу кремлевского истеблишмента. И это понятно, ибо допустить саму возможность смены власти через демократические институты, ставит крест на вечное и безраздельное их право грабить и обдирать контролируемые территории. А то ведь может оказаться так, что в мире останется единственный людоедский режим, участь которого будет весьма незавидна из-за крайней неэффективности и бессмысленности своего существования.
lager23 25 августа 2018 | 11:16
МО РФ любит рвать на себе рубаху, но если противник сильнее и переходит к действиям затихает и смиряется с действительностью, так как слова плешегнома не имеют связи с действительностью, он неадекват!
moisha_pid 25 августа 2018 | 11:20
Господин модератор Рувинский ты молниеносно банишь портянок за такие комментарии как у пользователя
luger_max_otto, а он с 10 года их печатает и печатает и никаких банов с твоей стороны. Сволочь ты полная господин Рувинский, таких как ты нужно привлекать к суду за разжигание ненависти между людьми.
navsegda 25 августа 2018 | 11:28
moisha_pid: Ты дурачок , стучать надо в личку
vladimirgornitsky 25 августа 2018 | 11:22
"Москва предостерегает Вашингтон от новых опрометчивых шагов в Сирии, заявили в российском МИДе"
А то будет как в прошлый раз?
vincenttt 25 августа 2018 | 11:23
Какая-то шваль подзаборная "предостерегает" крупнейшую экономику мира...Смешно..
ramses333 25 августа 2018 | 11:27
Можно подумать, что кто-то обращает внимание на лай из мидовской подворотни.
agamasat 25 августа 2018 | 11:28
Если бы не США, Асад с путеным давно бы уже потравили добрую половину населения Сирии.
zolingen 25 августа 2018 | 11:31
Кажется нужно радикально ужесточать санкции.
prade 25 августа 2018 | 11:36
"Москва предостерегает Вашингтон от новых опрометчивых шагов в Сирии"
Вашингтон два раза уже атаковал силы Асада, и разрешение у Москвы не просил. Кремлю и третий раз придется проглотить обиду.
oneoretwo 25 августа 2018 | 11:36
...даже интересно будет посмотреть на всю эту толпу детишек разных лавриков, секретарей, ех-фигуристок, всевозможных пехтингов и прочих тв-шмар, толпою возвращенных на родину, после первого пуска какого снаряда по американскому самолету...
рогозкин уже копает себе персональный окоп в пыльных степях сирийщины ?
zibex 25 августа 2018 | 11:36
Лучше бы молчали. Чем вы ответите, клоуны? Вспомните первый удар или расстрел вагнеровцов.
foma55 25 августа 2018 | 11:40
Семь бед ,один ответ! Самоё сильное что может Кремль перекрыть газ, но тогда сами без средств существования останутся ,или воевать со слабыми ,а сильным парализовать волю к сопротивлению угрозой ядерным ударом.
agamasat 25 августа 2018 | 11:44
А не хотят ли в Минобороне чайку с полонием, закусывая Новичком? Уже смердит за версту от этих патологических лжецов и мошенников!