Москва предостерегает Вашингтон от новых опрометчивых шагов в Сирии, заявили в российском МИДе...

Замглавы ведомства Сергей Рябков сказал, что из Вашингтона звучат ультиматумы, которые не скажутся на решимости Москвы продолжать ликвидацию террористических очагов в республике. Замминистра подчеркнул, что Россия продолжит работу по содействию Дамаску. Слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в российском министерстве расценили как угрозы. По данным источников агентства Bloomberg, Болтон во время встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым предупредил о готовности Вашингтона нанести удар по Сирии в случае, если правительственные силы Башара Асада задействуют химическое оружие. Кроме того, Болтон еще несколько дней назад в ходе визита в Израиль предупредил Сирию о последствиях новой химической атаки.

В Минобороны России сегодня заявили, что США готовят новые ракетные удары по государственным объектам Сирии. Поводом, как сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, должна послужить инсценировка применения химического оружия.