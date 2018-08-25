Мария Шарапова сыграет в первом круге Открытого чемпионата США по теннису с Патти Шнидер
Российская и швейцарская спортсменки встретятся 29 августа. Шнидер, которой 39 лет, стала самой возрастной теннисисткой в истории, пробившейся в основную сетку турнира Большого шлема через квалификацию. Она восемь раз сыграла с Шараповой и одержала одну победу.
Комментарии3
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timber_head 25 августа 2018 | 10:49
Как же задолбал эпитет "российская спортсменка" по отношению к гражданке США, всю жизнь прожившей в США, тренирующейся в США....
belovnikita 25 августа 2018 | 10:52
американская мельдонистка никак не упокоится
ugiazov 25 августа 2018 | 11:31
А России американка Шарапова нужна?