Мария Шарапова сыграет в первом круге Открытого чемпионата США по теннису с Патти Шнидер

Российская и швейцарская спортсменки встретятся 29 августа. Шнидер, которой 39 лет, стала самой возрастной теннисисткой в истории, пробившейся в основную сетку турнира Большого шлема через квалификацию. Она восемь раз сыграла с Шараповой и одержала одну победу.