Из-за природных пожаров во Владимирской области затянуло дымом федеральную трассу М-7
Об этом предупреждает региональное управление МЧС. В Петушинском районе тлеет трава на площади около 150 гектаров.
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Об этом предупреждает региональное управление МЧС. В Петушинском районе тлеет трава на площади около 150 гектаров.
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Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 10:39
@ Из-за природных пожаров во Владимирской области затянуло дымом федеральную трассу М-7 @
тогда за проезд по федУральной трассе М-7 надо повысить мзду с дальнобойщиков по системе "платон" в 3 раза - пожар же (для повышения обираловки годятся ЛЮБЫЕ прричины - не правда ли?) - в качестве моральной компенсации сыну бр.Ротенбергов
tvitov66 25 августа 2018 | 10:49
archibald_dandy_esquire: это рядом в Акулинино в шубохранилище шапки горят