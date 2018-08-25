Вертолет МЧС России вылетел из Владивостока на помощь северокорейским рыбакам, которые терпят бедствие
Вертолет МЧС России вылетел из Владивостока на помощь северокорейским рыбакам, которые терпят бедствие в Японском море. На борту иностранного рыболовного судна шесть членов экипажа. Они попали в шторм, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии2
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gvs 25 августа 2018 | 10:41
Северокорейцы терпят бедствие не только по жизни, но и в море. )
archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 10:48
gvs:
а тем временем:
" В порту бельгийского города Гент правоохранители нашли почти 2 тонны кокаина, которые оценили в €100 млн
Об этом сообщает фламандская телерадиокомпания VRT. Кокаин был расфасован в 1900 пакетов, которые были спрятаны в трех контейнерах с плиткой из Бразилии.
Интересно, что на пакетах присутствует логотип Партии Власти "Единая Россия"
Напомню, в начале этого года аргентинской полицией был перекрыт крупный канал поставки кокаина из российского дипломатического посольства: 22 февраля стало известно, что в декабре 2017 года контрабандисты попытались отправить из Буэнос-Айрес в Москву почти 400 кг кокаина. Силовики обнаружили сумки с веществом в школе при российском посольстве; наркотики заменили на муку и установили GPS-приемники, чтобы отследить назначение груза. Муку доставили в Россию на президентском самолёте дипломатической почтой. " https://miggerrtis.livejournal.com/2140104.html