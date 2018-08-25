По факту хищения трех миллионов евро из денег, изъятых у полковника Захарченко, возбуждено уголовное дело
Так сообщают источники агентства Интерфакс. Официального подтверждения этой информации нет. Один из источников рассказал, что дело возбудили в отношении неустановленных лиц. Бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взяток. В конце прошлого года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации и обращении в доход государства наличных денег и имущества Захарченко на сумму около девяти миллиардов рублей. В конце мая выяснилось, что три миллиона евро из денег, изъятых у полковника, исчезли, после чего была организована проверка.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 10:34
Вор у вора дубинку украл.
tvitov66 25 августа 2018 | 10:35
mikhail_spb_: обидно что не поделился
koltak76_ 25 августа 2018 | 11:04
tvitov66: Вот это по нашему! Духовно и скрепно!! Россия - вперед!!!
hangman19 25 августа 2018 | 10:37
Так, к концу процесса все утащат и закроют дело за неимением улик.))
ramen 25 августа 2018 | 10:40
Это уже просто КЛАСС! Пауки в банке. Друг у друга прямо в хранилище вещдоков воруют! Прямо, как в Зелёном фургоне:"Взяли во временное пользование..."
zloignon 25 августа 2018 | 10:41
Не дубинку, а шапку.
tvitov66 25 августа 2018 | 10:45
zloignon: шапку низя - пожароопасно!
eniro 25 августа 2018 | 10:44
Ха-ха-ха...
manfred 25 августа 2018 | 10:45
Классика жанра! То кокаина часть куда-то испарилась, то пару-тройку мильёнов евров...
archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 11:06
manfred:
кстати, о кокаине:
" В порту бельгийского города Гент правоохранители нашли почти 2 тонны кокаина, которые оценили в €100 млн
Об этом сообщает фламандская телерадиокомпания VRT. Кокаин был расфасован в 1900 пакетов, которые были спрятаны в трех контейнерах с плиткой из Бразилии.
Интересно, что на пакетах присутствует логотип Партии Власти "Единая Россия"
Напомню, в начале этого года аргентинской полицией был перекрыт крупный канал поставки кокаина из российского дипломатического посольства: 22 февраля стало известно, что в декабре 2017 года контрабандисты попытались отправить из Буэнос-Айрес в Москву почти 400 кг кокаина. Силовики обнаружили сумки с веществом в школе при российском посольстве; наркотики заменили на муку и установили GPS-приемники, чтобы отследить назначение груза. Муку доставили в Россию на президентском самолёте дипломатической почтой. " https://miggerrtis.livejournal.com/2140104.html
agamasat 25 августа 2018 | 11:02
Ничего, китайцы скоро со всеми разберутся!)
koltak76_ 25 августа 2018 | 11:07
Интересно, а по телеку нам расскажут о краже 3 млн. евро, изъятых у настоящего полковника?