По факту хищения трех миллионов евро из денег, изъятых у полковника Захарченко, возбуждено уголовное дело

Так сообщают источники агентства Интерфакс. Официального подтверждения этой информации нет. Один из источников рассказал, что дело возбудили в отношении неустановленных лиц. Бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взяток. В конце прошлого года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации и обращении в доход государства наличных денег и имущества Захарченко на сумму около девяти миллиардов рублей. В конце мая выяснилось, что три миллиона евро из денег, изъятых у полковника, исчезли, после чего была организована проверка.