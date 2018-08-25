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10:30, 25 августа 2018

Вашингтон готов нанести удар по Сирии, если Дамаск решит применить химическое оружие

Об этом, как сообщают источники агентства Bloomberg, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил секретаря Совбеза России Николая Патрушева. По данным собеседников агентства, Соединенные Штаты обладают информацией о возможном применении войсками Башара Асада химоружия в попытке вернуть территории, контролируемые вооруженными группами.

В Минобороны России заявили, что США готовят новые ракетные удары по государственным объектам Сирии. Поводом, как утверждают в ведомстве, должна послужить инсценировка применения химического оружия.

Москва предостерегает Вашингтон и его союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости. Рябков сказал, что Запад ищет новые предлоги, чтобы поставить вопрос о смене власти в Дамаске. Россия готова к таким сценариям и разоблачает их, — добавил заместитель министра иностранных дел.

Комментарии

18

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tvitov66 25 августа 2018 | 10:33

В ночь на 15 декабря 1799 года Вашингтон скончался ... так что пусть не сцат и травят своё население на здоровье

patrikk_1 25 августа 2018 | 10:42

Вашингтон готов нанести удар по Сирии, если Дамаск решит применить химическое оружие...

Гляйвицкий инцидент, или Гляйвицкая провокация, также операция «Консервы» — инсценирование нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц (ныне Гливице), проведённое СС в рамках широкомасштабной «операции Гиммлер», и послужившее одним из поводов к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, ставшему началом Второй мировой войны.
Операция была организована Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым — начальником группы VI-F (диверсии) штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом по указанию Адольфа Гитлера...

antimalin 25 августа 2018 | 10:50

В Вашингтоне беспокоятся, что последний оплот поддерживаемых ими террористов игила будет уничтожен в Идлибе.

Этих террористов Вашингтон лицемерно именует сирийской умеренной оппозицией либо повстанцами.

prade 25 августа 2018 | 11:03

antimalin: "Этих террористов..."
Выступил против власти - террорист, запостил комент на сайте - экстремист, сомневаешься в непогрешимости вождя - русофоб.

tvitov66 25 августа 2018 | 11:13

antimalin: / оплот поддерживаемых ими террористов игила

Странно Вашингтон их поддерживает - АК-47, РГД, БМП и форма от Юдашкина
"Меня терзают смутные сомнения У Шпака — магнитофон, у посла — медальон"(с)

eniro 25 августа 2018 | 11:23

tvitov66: Дык, этого-ж в кажным пивном ларьке в России скока хошь. Али Путин врет? Али ему врут бояре, а он просто лох? Не, индо политик называиццо!

eniro 25 августа 2018 | 10:58

patrikk_1:Вот те раз.. То есть, это не ваше "ноу-хау"? В смысле, не Россия впереди? Ну, значит и патент приобретать не нужно...

poluputing 25 августа 2018 | 11:08

patrikk_1: также подробно опишите инцидент приведший к нападению СССР на Финляндию, два одинаковых урода, но одного пиндосы подлечили, а второй до сих пор гадит, правопреемник крысобратский , мля

jblack2 25 августа 2018 | 10:36

Вашингтон даже не напрягается в выдумывании поводов для очередной агрессии...
По России со Скрипалями несколько раз прокатило, а уж по Сирии с мнимым применением химоружия и тем паче - механизм отработанный десятилетиями.

navsegda 25 августа 2018 | 11:31

jblack2: А РФ напрягалась с поводами ?

mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 10:36


Москва предостерегает Вашингтон и его союзников!
А иначе что?

sensei54 25 августа 2018 | 10:40

mikhail_spb_: «Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович.
— Хам! — Я тебе покажу!» (с)

sensei54 25 августа 2018 | 10:37

- Тебя предупреждали?
- Предупрежди... дали... дили... – задыхаясь ответил Патрушев.

gluhoy2250 25 августа 2018 | 10:49

"Вашингтон готов нанести удар по Сирии"
Фашигтон, как всегда не договаривает!
Сначала они организуют провокацию с отравляющими веществами, примененными якобы серийской армией и ЛИЧНО Асадом, потом либеральные пропаганодны неделю будут рвать волосы на впалой груди, а уж потом удар! Сценарий нарушать нельзя, это мантры!

poluputing 25 августа 2018 | 11:12

gluhoy2250: Агрессивный Вашингтон инсценировал оккупацию Крыми и 4 года войны ? Запоздал то Вашингтон со своим ударом. Нанести его надо было в 2008, чтобы ублюдкам неповадно было

agamasat 25 августа 2018 | 10:57

Людоедские режимы очень милы сердцу кремлевского истеблишмента. И это понятно, ибо допустить саму возможность смены власти через демократические институты, ставит крест на вечное и безраздельное их право грабить и обдирать контролируемые ими территории. А то ведь может оказаться так, что в мире останется единственный людоедский режим, участь которого будет весьма незавидна из-за крайней неэффективности и бессмысленности своего существования.

(комментарий скрыт)

snikkersnepper 25 августа 2018 | 11:20

И что тут такого? Террористическая группировка АГ (Американское Государство) пригрозила миру очередным террористическим актом. Первый раз, что ли? Багдади вон тоже регулярно выступает. И Джоулани ("ой, а кто это?").

poluputing 25 августа 2018 | 11:40

snikkersnepper: поучиться надо пиндосам у мокшанцев. Крысобратовья без всяких предупреждений гибридненько так нападают.

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