Вашингтон готов нанести удар по Сирии, если Дамаск решит применить химическое оружие...

Об этом, как сообщают источники агентства Bloomberg, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил секретаря Совбеза России Николая Патрушева. По данным собеседников агентства, Соединенные Штаты обладают информацией о возможном применении войсками Башара Асада химоружия в попытке вернуть территории, контролируемые вооруженными группами.

В Минобороны России заявили, что США готовят новые ракетные удары по государственным объектам Сирии. Поводом, как утверждают в ведомстве, должна послужить инсценировка применения химического оружия.

Москва предостерегает Вашингтон и его союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости. Рябков сказал, что Запад ищет новые предлоги, чтобы поставить вопрос о смене власти в Дамаске. Россия готова к таким сценариям и разоблачает их, — добавил заместитель министра иностранных дел.