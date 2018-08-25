Tesla останется публичной компанией, заявил ее глава Илон Маск

Он решил отказаться от плана выкупить акции американского автопроизводителя с биржи.

Tesla останется на рынке, поскольку процесс перевода компании в частную оказался «более затратным по времени и сбивающим с толку», чем изначально предполагал Илон Маск. Об этом предприниматель написал в официальном блоге Tesla. Отказаться от идеи выкупить акции его подтолкнули отзывы инвесторов, которые выступили против. Кроме того, сообщил бизнесмен, изменилось и его мнение по поводу наличия достаточного финансирования на реализацию этого плана.

Напомню, что о возможности перевода компании из публичной в частную Илон Маск рассказал в начале месяца.

Тогда в своем Twitter глава компании написал, что мог бы выкупить Tesla с биржи при стоимости одной акции 420 долларов, что почти на 20% больше их рыночной цены в тот момент. Чтобы выкупить их все, потребовалось бы более 70 миллиардов долларов. Маск также заявил, что «финансирование обеспечено». После этого «твита» несколько инвесторов подали на Маска в суд, посчитав, что он мошенническим путем пытается подтолкнуть рост стоимости акций.

Сообщение Маска о возможном выкупе акций компании спровоцировало рост их цены. Из-за этого, по данным The New York Times, инвесторы, зарабатывающие на их падении, потеряли за день более 1 миллиарда долларов.