Tesla останется публичной компанией, заявил ее глава Илон Маск
Он решил отказаться от плана выкупить акции американского автопроизводителя с биржи.
Tesla останется на рынке, поскольку процесс перевода компании в частную оказался «более затратным по времени и сбивающим с толку», чем изначально предполагал Илон Маск. Об этом предприниматель написал в официальном блоге Tesla. Отказаться от идеи выкупить акции его подтолкнули отзывы инвесторов, которые выступили против. Кроме того, сообщил бизнесмен, изменилось и его мнение по поводу наличия достаточного финансирования на реализацию этого плана.
Напомню, что о возможности перевода компании из публичной в частную Илон Маск рассказал в начале месяца.
Тогда в своем Twitter глава компании написал, что мог бы выкупить Tesla с биржи при стоимости одной акции 420 долларов, что почти на 20% больше их рыночной цены в тот момент. Чтобы выкупить их все, потребовалось бы более 70 миллиардов долларов. Маск также заявил, что «финансирование обеспечено». После этого «твита» несколько инвесторов подали на Маска в суд, посчитав, что он мошенническим путем пытается подтолкнуть рост стоимости акций.
Сообщение Маска о возможном выкупе акций компании спровоцировало рост их цены. Из-за этого, по данным The New York Times, инвесторы, зарабатывающие на их падении, потеряли за день более 1 миллиарда долларов.
Комментарии1
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gluhoy2250 25 августа 2018 | 10:18
"После этого «твита» несколько инвесторов подали на Маска в суд, посчитав, что он мошенническим путем пытается подтолкнуть рост стоимости акции"
Эти инвесторы, как малые дети! У Теслы 2 млрд убытков, вот засчет махинаций Маск около 1 млрд отбил. Можно было понять наших людей игравших в МММ, потому что для нас это было ново! А, там...., ну сколько можно наступать на те же грабли! Маск должен сидеть в тюрьме и с его липовыми проектами должен разбираться суд! Этого не происходит потому, что ...КОРРУПЦИЯ, ой то есть лоббирование!