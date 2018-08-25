Беременных и несовершенных в СИЗО лишили добавок к питанию
Это выяснили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Из рациона кормящих матерей, беременных и подростков исключили сыр, масло, овощи, мясо и творог, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на членов ОНК. Правозащитники говорят, что им стали поступать обращения об этом из одного из столичных СИЗО. Выяснилось, что ФСИН изменил рацион питания на основе распоряжения правительства. Причем составлено оно было при участии Минюста еще в середине апреля. Однако в президентском Совете по правам человека оказались удивлены такой мерой.
В частности, глава Совета Михаил Федотов в интервью ТАСС сообщил, что не знал об изменениях в нормативных актах. В свою очередь ОНК Москвы обратилось к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой разобраться с ситуацией. Правозащитники считают, что уменьшение рациона питания негативно скажется на организме беременных женщин, несовершеннолетних и кормящих матерей.
Кузнецова, как пишет «Коммерсантъ», обещала обратиться во ФСИН за разъяснениями.
Комментарии9
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andy66 25 августа 2018 | 10:05
есть совершенные заключенные, а есть несовершенные... которые ничего не совершали ))
tvitov66 25 августа 2018 | 10:13
andy66: какие ответные несимметричные контрсанкции ... видать сирот уже всех съели
vilingrad 25 августа 2018 | 10:06
Беременных и несовершенных "
А кто совершенен, когда в стране временные трудности?(уже примерно сто лет)
mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 10:07
Какие там добавки к рациону в гулаге, если озверевшие садисты-вертухаи избивают и пытают заключённых!
master_superanalitik 25 августа 2018 | 10:17
Беременных и несовершенных в СИЗО лишили добавок к питанию
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Если эта информация верна, то тоже ничего страшного в этом нет. СИЗО - не курортная зона. И многие захотят совершить правонарушение, чтобы попасть на бесплатный курорт. Мы не должны плодить условия для преступной среды.
nersesov 25 августа 2018 | 10:17
" Беременных и несовершенных в СИЗО ?? "
Профессионализм Эха бьет рекорды ))
lager23 25 августа 2018 | 10:19
Солдаты скалили зубы, кричали:" – Матка! Курка, яйки, млеко! Давай, давай!", но это было в далёком 1942, а в 2018 оккупанты делают это молча и без особых церемоний...
irinakingsize1 25 августа 2018 | 10:24
Мало, мало в россиюшке больных и умственно отсталых? Надо добавить?
Абсолютно все знают, что чтобы вырастить полноценную личность, надо чтобы сначала мать усиленно и сбалансировано питалась (кстати, и для ее здоровья это очень важно- напр., ребенок отнимает много кальция из организма матери) и чтобы сам ребенок получал усиленное питание.Это взрослым после 40 можно уже наоборот ограничивать себя в калориях.
А правоохранители этого не знают? Или это связано с "Денег нет , но вы держитесь", или это преднамеренное зло?
Вот чета Федотова и Кузнецову периодически втискивают в новости, но что они хорошего сделали, чем сердце успокоилось, остается в тайне. А может ничего-за то и держат?
fikus74 25 августа 2018 | 10:25
Денег нет , но вы держитесь. И хорошего вам настроения и здоровья