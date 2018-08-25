Беременных и несовершенных в СИЗО лишили добавок к питанию

Это выяснили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Из рациона кормящих матерей, беременных и подростков исключили сыр, масло, овощи, мясо и творог, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на членов ОНК. Правозащитники говорят, что им стали поступать обращения об этом из одного из столичных СИЗО. Выяснилось, что ФСИН изменил рацион питания на основе распоряжения правительства. Причем составлено оно было при участии Минюста еще в середине апреля. Однако в президентском Совете по правам человека оказались удивлены такой мерой.

В частности, глава Совета Михаил Федотов в интервью ТАСС сообщил, что не знал об изменениях в нормативных актах. В свою очередь ОНК Москвы обратилось к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой разобраться с ситуацией. Правозащитники считают, что уменьшение рациона питания негативно скажется на организме беременных женщин, несовершеннолетних и кормящих матерей.

Кузнецова, как пишет «Коммерсантъ», обещала обратиться во ФСИН за разъяснениями.