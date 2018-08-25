В Назрани в ближайшие минуты должна начаться акция за прямые выборы главы Ингушетии

Митинг не согласован с властями, рассказал «Эху» организатор, правозащитник Руслан Албаков-Мяршхи.

Правозащитник подчеркнул, что организаторы сделали всё возможное для обеспечения безопасности на митинге. На днях мэр Назрани Алихан Тумгоев предостерег жителей Ингушетии от участия в несогласованном митинге. Он сказал, что полиция готова пресечь эту акцию.