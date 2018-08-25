В Назрани в ближайшие минуты должна начаться акция за прямые выборы главы Ингушетии
Митинг не согласован с властями, рассказал «Эху» организатор, правозащитник Руслан Албаков-Мяршхи.
Правозащитник подчеркнул, что организаторы сделали всё возможное для обеспечения безопасности на митинге. На днях мэр Назрани Алихан Тумгоев предостерег жителей Ингушетии от участия в несогласованном митинге. Он сказал, что полиция готова пресечь эту акцию.
Комментарии1
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polsan 25 августа 2018 | 10:17
В тех местах, люди точно знают, кто из соседей служит в полиции и поэтому, скорее всего жесткого пресечения акции не будет...