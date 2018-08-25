США пригрозили нанести новый авиаудар по Сирии

Это произойдет в случае, если режим президента Башара Асада вновь задействует химическое оружие, поясняют в Вашингтоне.

Соединенные штаты перебросили в Персидский залив эсминец «The Sullivans» с крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу в Катаре прибыл стратегический бомбардировщик В-1В, утверждают в российском Министерстве обороны. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков не сомневается, что Штаты, а также их союзники, Великобритания и Франция готовятся к удару по государственным и экономическим объектам Сирии. Поводом для этого, подчеркнул он, станет провокация с применением химического оружия, в котором обвинят сирийское руководство, приводит слова Конашенкова РИА Новости.

О предупреждении Вашингтона чуть ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников. По его сведениям на встрече в Женеве советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон сказал секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву, что Америка готова реагировать на применение запрещенных веществ режимом Асада. В Белом доме говорят, что располагают информацией о возможной химической атаке против боевиков в Идлибе, последнем крупном регионе в Сирии, которые еще удерживают антиправительственные силы.

С момента вступления в должность президента США Дональда Трампа, Вашингтон и союзники уже дважды наносили авиаудары по сирийским объектам. Оба раза – в ответ на сообщения о применении силами Асада химического оружия. В Дамаске и Москве настаивали, что сведения такие инциденты являются провокацией противников сирийского президента.