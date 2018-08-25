США пригрозили нанести новый авиаудар по Сирии
Это произойдет в случае, если режим президента Башара Асада вновь задействует химическое оружие, поясняют в Вашингтоне.
Соединенные штаты перебросили в Персидский залив эсминец «The Sullivans» с крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу в Катаре прибыл стратегический бомбардировщик В-1В, утверждают в российском Министерстве обороны. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков не сомневается, что Штаты, а также их союзники, Великобритания и Франция готовятся к удару по государственным и экономическим объектам Сирии. Поводом для этого, подчеркнул он, станет провокация с применением химического оружия, в котором обвинят сирийское руководство, приводит слова Конашенкова РИА Новости.
О предупреждении Вашингтона чуть ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников. По его сведениям на встрече в Женеве советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон сказал секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву, что Америка готова реагировать на применение запрещенных веществ режимом Асада. В Белом доме говорят, что располагают информацией о возможной химической атаке против боевиков в Идлибе, последнем крупном регионе в Сирии, которые еще удерживают антиправительственные силы.
С момента вступления в должность президента США Дональда Трампа, Вашингтон и союзники уже дважды наносили авиаудары по сирийским объектам. Оба раза – в ответ на сообщения о применении силами Асада химического оружия. В Дамаске и Москве настаивали, что сведения такие инциденты являются провокацией противников сирийского президента.
Комментарии21
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sensei54 25 августа 2018 | 10:03
На БДК привезли морпехов, которые пришьют на рукав эмблемы ЧВК Sewa Security Services, и готово дело!
И, как 7-го февраля - «Наших войск там не было».
tvitov66 25 августа 2018 | 10:09
sensei54: аккурат вовремя кораблики из Калининграда подогнали ... прям как знали что из переговоров Патрушева и Болтона ничего не получится
sensei54 25 августа 2018 | 10:13
tvitov66: Это черноморские корабли.
На "Янтаре" с ними что-то мудрили.
Моторчики то у них вражеские, украинские.
tvitov66 25 августа 2018 | 10:18
sensei54: "Меня терзают смутные сомнения У Шпака — магнитофон, у посла — медальон"(с)
haldey 25 августа 2018 | 10:05
Вот так США командует своими цепными псами, террористами. Пора создать информационный повод. Чем больше жертв тем лучше. А свалить на Ассада команда уже дана и выполняется.
sensei54 25 августа 2018 | 10:09
haldey: Вашему паркетному полководцу Конашенкову какой-то дурак рассказал про Майнилу и Глейвиц.
"Это же Клондайк"! Здесь есть, где развернуться воображению.
prade 25 августа 2018 | 10:21
haldey: Не дадим в обиду последнего тирана Ближнего Востока! Защитим Асада ценой крови и благосостояния россиян!
mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 10:05
А разве сирийское небо не защищено российскими зенитками?
Тогда и бояться американских и натовских бомбардировок не нужно.
tvitov66 25 августа 2018 | 10:11
mikhail_spb_: эх, если еще не кривизна плоской Земли ... ни одна бы томогавка не долетела
homa_brutt 25 августа 2018 | 10:15
mikhail_spb_: /А разве сирийское небо не защищено российскими зенитками?/
Защищено. Ну,прилетит туда амеровский самолёт побомбить Асада. Залетит ненароком на территорию покрытия С400. Собьют его,родимого. Что дальше?
tvitov66 25 августа 2018 | 10:21
homa_brutt: израильские там постоянно летают и бомбят - и ничо се так, под прикрытием кривизны Земли это запросто получается
ura_123 25 августа 2018 | 10:23
homa_brutt: Что дальше? А дальше будет то,что израильтяне сделали с одной "зениткой",видео в сети))))
estamp 25 августа 2018 | 10:09
США пригрозили нанести новый авиаудар по Сирии
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Значит "удар" точно будет.
ura_123 25 августа 2018 | 10:25
estamp: Канашенков пригрозил хлором,значит хлор обязательно будет! Правильно?
davi__koloradov 25 августа 2018 | 10:10
То есть Асад снова готовится применить химическое оружие, а Минобороны РФ обеспечивает информационное прикрытие.
master_superanalitik 25 августа 2018 | 10:12
США пригрозили нанести новый авиаудар по Сирии
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Это очень хорошая новость! В этом случае России удастся усовершенствовать свои средства ПВО и уже в настоящем конфликте между США и Россией дать американским союзникам просраться. В первую очередь должны быть наказаны английские и польские русофобы. Там где русские - там успех, там победа!
sensei54 25 августа 2018 | 10:20
master_superanalitik: России удастся усовершенствовать свои средства ПВО
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Это точно. Снимут с "Катерпиллеров" бульдозерные отвалы и гидронасосы и победят амеров их же оружием.
nikvol 25 августа 2018 | 10:13
Дали бы уже Асаду десяток межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками и моментально закончится и химическое оружие и удары по Сирии.
prade 25 августа 2018 | 10:23
nikvol: "Дали бы уже Асаду десяток межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками"
Скорее тогда прикончат самого Асада. Выстрелит он не успеет.
sergo_25_26 25 августа 2018 | 10:15
Американцы опять отбраковали 100 томагавков. Лупить нужно по дворцу Асада. Там главное зло.
ura_123 25 августа 2018 | 10:20
Ну ежели канашенков сказал,тады канешна ой)))) Этакий Пескофф в МО РФ ...