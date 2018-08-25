Бизнесмен Илон Маск отказался от идеи превратить Теsla в частную компанию

Как сообщает Ассошиэйтед пресс, его переубедили инвесторы. Ранее они начали подавать на Маска в суд из-за его сообщений о планах убрать акции компании с биржи. По мнению истцов, бизнесмен хотел мошенническим путем спровоцировать рост стоимости акций и навредить тем, кто зарабатывает на ее падении. В начале августа Илон Маск сообщил в Твиттере, что планирует сделать Теsla частной компанией и готов выкупить акции по цене 420 долларов.