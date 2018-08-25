Бизнесмен Илон Маск отказался от идеи превратить Теsla в частную компанию
Как сообщает Ассошиэйтед пресс, его переубедили инвесторы. Ранее они начали подавать на Маска в суд из-за его сообщений о планах убрать акции компании с биржи. По мнению истцов, бизнесмен хотел мошенническим путем спровоцировать рост стоимости акций и навредить тем, кто зарабатывает на ее падении. В начале августа Илон Маск сообщил в Твиттере, что планирует сделать Теsla частной компанией и готов выкупить акции по цене 420 долларов.
Комментарии4
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polsan 25 августа 2018 | 09:36
А что я вам ребята раньше писал?! )) Маск просто хотел поднять курс акций! ))
utax 25 августа 2018 | 09:50
Значит перспективы Tesla туманны Маск чует....
grazschdanin 25 августа 2018 | 09:56
Маск - наркоман.
Какой смысл его вообще слушать?
fantforbarbi 25 августа 2018 | 10:10
В условиях роста цен на энергоносители -