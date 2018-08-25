Беременных и несовершеннолетних в СИЗО лишили добавок к питанию, выяснили правозащитники
Об этом пишет сегодня газета «Коммерсантъ». Члены ОНК Москвы узнали, что беременные женщины, кормящие матери, а также подростки, которые находятся в следственных изоляторах, в частности, перестали получать масло, сыр, творог, молоко и овощи. ФСИН изменила рацион на основании постановления правительства.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова сказала изданию, что будет разбираться в ситуации. Она отметила, что лишение добавок к питанию может негативно сказаться на здоровье женщин и детей.
Комментарии5
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eduard53 25 августа 2018 | 09:42
Слышите стук костяшек? Это гитлеровские концлагерные садисты рукоплещут
на сковородках нашей кремляди и её фсин-гулаговским подручным ...
nitinol 25 августа 2018 | 09:42
"Денег нет, а вы держитесь", - с приветом Д.А.М.
vitfom 25 августа 2018 | 09:45
Так у них в планах 37-й, кругом враги, переход на баланду.
grey 25 августа 2018 | 09:47
В дополнение к пыткам и посадкам детей за лайки и вовлечение в провокации. А с кем и кто будет разбираться-то? Не смешите. Ворон ворону глаз не выклюет. Разберется Гаага, если когда-нибудь до этого дойдет. Народ безмолвствует и прославляет Собянина.
oleg_andreevich 25 августа 2018 | 09:48
Беспорядки в 1917 начались со слухов, что в Питер не завезли хлеба. Как хорошо, что в наше время любые нежелательные слухи можно опровергнуть с помощью телевизора.