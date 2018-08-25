Беременных и несовершеннолетних в СИЗО лишили добавок к питанию, выяснили правозащитники

Об этом пишет сегодня газета «Коммерсантъ». Члены ОНК Москвы узнали, что беременные женщины, кормящие матери, а также подростки, которые находятся в следственных изоляторах, в частности, перестали получать масло, сыр, творог, молоко и овощи. ФСИН изменила рацион на основании постановления правительства.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сказала изданию, что будет разбираться в ситуации. Она отметила, что лишение добавок к питанию может негативно сказаться на здоровье женщин и детей.