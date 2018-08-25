В результате пожара в здании Центробанка России, по предварительным данным, не пострадали документы
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Пожар в здании на улице Неглинная в Москве произошел накануне вечером. По данным МЧС, его площадь составила 30 квадратных метров, передает Интерфакс. Источник агентства рассказал, что горела оргтехника на одном из верхних этажей здания. В самом Центробанке заявили, что пожар носил локальный характер, никто не пострадал.
Комментарии1
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pretender__ 25 августа 2018 | 10:20
В результате пожара в здании ЦФ России, по предварительным данным,
денег уже не было.