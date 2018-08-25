Россиянин, обвиняемый в США во взломе соцсетей, может обладать информацией о вмешательстве России в выборы США

Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в США во взломе социальных сетей, может обладать информацией о вмешательстве России в американские выборы, — считают в Вашингтоне. Об этом рассказали источники агентства Bloomberg в Минюсте США. Согласно этим данным, американские следователи пытаются выяснить, какими именно сведениями располагает Никулин. Юристы, которые работают с делом россиянина, отмечают, что российские официальные лица проявляют необычайно сильную заинтересованность.