Россиянин, обвиняемый в США во взломе соцсетей, может обладать информацией о вмешательстве России в выборы США
Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в США во взломе социальных сетей, может обладать информацией о вмешательстве России в американские выборы, — считают в Вашингтоне. Об этом рассказали источники агентства Bloomberg в Минюсте США. Согласно этим данным, американские следователи пытаются выяснить, какими именно сведениями располагает Никулин. Юристы, которые работают с делом россиянина, отмечают, что российские официальные лица проявляют необычайно сильную заинтересованность.
Комментарии6
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tvitov66 25 августа 2018 | 09:35
Он давно как не наш - вот и справка из паспортного стола, ЭТНЕМЫ!
gordy 25 августа 2018 | 09:47
@Юристы, которые работают с делом россиянина, отмечают, что российские официальные лица проявляют необычайно сильную заинтересованность.@
Шапки горят?
ematveev 25 августа 2018 | 10:06
Готовят почву для появления "признания".
Потом будет само "признание" (письменное, набранное на компе).
Потом может даже видео: как водится, без лица и с измененным голосом.
vilingrad 25 августа 2018 | 10:10
ematveev: как водится, без лица и с измененным голосом."
Ты про заныкавшегося от проблем путина или про травмированного Медведева?
vilingrad 25 августа 2018 | 10:08
Россиянин Евгений НикулиН: "Я вам спою еще на бис.."
estamp 25 августа 2018 | 10:12
Штаты уже почти 2 года не могут найти ничего против России. И в отчаянии хватаются за любую соломинку.