В Сирии готовится инсценировка химической атаки, утверждает Минобороны России

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в провинцию Идлиб доставлены 8 емкостей с хлором. В министерстве говорят, что это будет повод для нанесения Соединенными Штатами, Великобританией и Францией удара по государственным объектам Сирии, передает РИА Новости. по данным источников агентства Bloomberg, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил секретаря Совбеза России Николая Патрушева, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии – если сирийские власти применят химическое оружие.