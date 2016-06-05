В Сирии готовится инсценировка химической атаки, утверждает Минобороны России
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в провинцию Идлиб доставлены 8 емкостей с хлором. В министерстве говорят, что это будет повод для нанесения Соединенными Штатами, Великобританией и Францией удара по государственным объектам Сирии, передает РИА Новости. по данным источников агентства Bloomberg, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил секретаря Совбеза России Николая Патрушева, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии – если сирийские власти применят химическое оружие.
Комментарии25
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tvitov66 25 августа 2018 | 09:33
Поэтому заранее из Калининграда кораблики подогнали - наверное за пару месяцев знали ... готовились
master_superanalitik 25 августа 2018 | 10:20
tvitov66:
Наши летчики в Сирии - славные ребята, небо их дом! У наших ребят будет возможность потренироваться на американцах, англичанах и французах и в случае реального конфликта между США и Россией ударить по наглой английской морде.
mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 09:34
Видать, сами сапоги привезли ёмкости с хлором, а теперь тупо и безуспешно пытаются всё свалить на американцев?
nanarovsky 25 августа 2018 | 09:38
mikhail_spb_: Видать, сами сапоги привезли ёмкости с хлором, а теперь тупо и безуспешно пытаются всё свалить на американцев?
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Зачем им это, болезненный завсегдатай?
vilingrad 25 августа 2018 | 10:12
nanarovsky: Чтобы плюнуть в Россию, еще нужен повод? У русского МИДа завышенная самооценка. РФ давно уже вешалка для дохлых собак. Удобная девочка для битья:)
anser1 25 августа 2018 | 09:34
Самая честная организация на доверии
tvitov66 25 августа 2018 | 09:38
anser1: по данным объективного контроля и испанского диспетчера Карлоса - честнее не бывает! Пробы ставить негде!
anser1 25 августа 2018 | 09:43
tvitov66: Предлагаете обсудить убийство царя и его последствия для России?
tvitov66 25 августа 2018 | 10:24
anser1: в те времена русский офицер заподозренный во лжи стрелялся, что бы честь сохранить, а наш кокушонок врет как из пулемёта и даже не краснеет
sagen 25 августа 2018 | 10:26
anser1: А я вот верю Путину. Вижу, что врет постоянно. что глаза уже смотрят от вранья в разные стороны, а всё равно верю и ничего не могу с этим поделать.
mppv 25 августа 2018 | 09:41
Дак чего ждать, раз США провокацию открыто готовит?
pionerka Зинаида Сацкая 25 августа 2018 | 09:42
Кто доставил-то? "Доставлено", "есть мнение" и далее по списку.
prade 25 августа 2018 | 09:48
Другими словами, в Кремле узнали, что Асад готовится применить химическое оружие и хотят отмазать его от обвинений. Кремлевские и отравление Скрипалей называли делом рук англичан, чтобы обвинить Россию.
kotvinder2 25 августа 2018 | 10:01
prade: Кончай пороть горячку. Если все знают, что Асад "собирается применить химоружие" и всё это говорят вслух, то конечно Асад знает, что все вокруг знают - и всё равно применит химоружие, да? Хуже этой бредятины ничего нет.
nersesov 25 августа 2018 | 10:11
prade: в ФСБ работают не ангелы, но не кретины
puteshestvennik 25 августа 2018 | 09:51
Про украинский самолёт рядом с Боингом они даже показывали данные радара на пресс-конференции а потом когда спустя три года эти данные всё-таки передали голландцам то оказалось что никаких объектов рядом с Боингом нет. Я вполне допускают что в Сирии может с обоих сторон применяться химическое оружие. Но - когда это сообщается со стороны нашего Минобороны тут во-первых веры мало а во-вторых если бы и решили боевики применить химоружие то не с участием белых касок.
ihor_syvoryj 25 августа 2018 | 09:52
Ага! Привезли омериканцы. На том самом СУ-25, которым сбили Боинг МН-17.
venmud 25 августа 2018 | 09:55
Кощелек, кощелек - на смотри.
eduard53 25 августа 2018 | 09:59
Столь точное знание количества подвозимых за тридевять ёмкостей с отравой -
чисто "ихтамнет"ное конашенство ...
eduard53 25 августа 2018 | 10:02
Досадно-торопыжная небрежность - пропустил слово: за тридевять ЗЕМЕЛЬ, конечно ...
faucon2006 25 августа 2018 | 10:01
Самое глупое саморазоблачение, какое только бывает.
agamasat 25 августа 2018 | 10:03
И зачем США делать эту инсценировку - чтобы потратить сотни миллионов долларов на устрашающий пуск ракет?) Лживость Минобороны РФ всем давно известна - печати уже некуда ставить. Срамота!
vladimirbelarus 25 августа 2018 | 10:04
Это уже стало традицией. как только Асад собирается применить химоружие, российское МО воет, что кто-то сейчас применит, но не мы и не асад. Всё это уже было.
klegg 25 августа 2018 | 10:11
говорящая голова уже давно стала поставщиком фейк-новостей
grazschdanin 25 августа 2018 | 10:25
Пиндосы еще только готовят провокацию, а про нее уже известно.