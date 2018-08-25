Российского хакера Евгения Никулина, выданного из Чехии в США, допросят по делу о вмешательстве в выборы

Российского хакера Евгения Никулина, выданного из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, допросят по делу о вмешательстве в выборы. Об этом сообщило агентство Блумберг. По данным его источника в американском Минюсте, следователи пытаются выяснить, что Никулин может об этом знать. Других подробностей агентство не приводит. Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Москва множество раз опровергала такие утверждения.



Никулин был задержан в Чехии в октябре 2016 года. Москва и Вашингтон разыскивали его по линии Интерпола. В Штатах его обвинили во взломах и торговле личными данными пользователей Dropbox и LinkedIn, а в России — в краже 3 тысяч долларов при хакерской атаке. В марте этого года россиянина экстрадировали в США. Сам Никулин свою вину не признает. Суд над ним должен состояться в январе 2019 года.