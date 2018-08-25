Один из старейших кинотеатров Москвы «Иллюзион» откроется сегодня для зрителей после двухмесячной реставрации
Он станет первым круглосуточным кинотеатром России.
Основные изменения, которые смогут увидеть посетители кинотеатра «Иллюзион», касаются интерьера заведения. Стены в главном фойе были перекрашены в светло-серый цвет, а вместо каменных напольных плит появился натуральный черный гранит, передает «Интерфакс». Также была воссоздана историческая вывеска «Иллюзиона» — наподобие той, что украшала вход в кинотеатр при его открытии более 50 лет назад.
Также одной из главных особенностей отремонтированного «Иллюзиона» станет его круглосуточный режим работы: как ожидается, это случится осенью вместе с открытием двух кинозалов. Предполагается, что в репертуаре кинотеатра вновь появятся архивные фильмы и редкие картины из коллекции Госфильмофонда, а также современное авторское кино. Кроме того, акцент, как отмечает «Интерфакс», планируется сделать на показах с пленки 35 мм.
Тем временем «Иллюзион» в день своего открытия присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В кинотеатре можно будет увидеть ленты «Ноль за поведение» и «Пацаны»; также пройдет встреча с Александром Хантом — режиссером фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
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