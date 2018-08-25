Защита российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает тюремный срок в США, просит ООН разобраться в деле
Соответствующие обращения направлены спецдокладчику по пыткам Нильсу Мельцеру и его коллеге Сенг Фил-Хонгу, который занимается произвольными задержаниями. Об этом рассказал ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов. По его словам, спецпосланники могут провести расследования и имеют полномочия выдвинуть требования властям страны.
Он выразил уверенность в том, что задержание Ярошенко в Либерии и его «похищение с маской на голове» является произвольным задержанием.
Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии, после чего передали властям США. Летчика обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы. Накануне он впервые за семь лет смог встретиться с женой и дочерью.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 09:17
"На встречу со Штирлицем жена пришла их с пятилетней дочерью.
При виде дочери Штирлиц чуть не прослезился, ведь он не видел жены целых семь лет!"
vezdehod 25 августа 2018 | 09:26
Интересное кино...Олег Сенцов по ложному обвинению за "терроризм", может находится в Тюрьме. а торговец оружием террористам, Ярошенко - должен гулять на свободе7