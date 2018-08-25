Госдепартамент США опубликовал документ о новых санкциях против России
Они вступят в силу с 27 августа.
Антироссийские ограничения в отношении экспорта оружия, вероятно, вводятся в угоду лоббистам военно-промышленного комплекса США, сказал нам зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Впрочем, те страны, которые взаимодействовали с нами, будут продолжать у нас закупать оружие, потому что оно имеет преимущество по цене и по качеству, уверен Алексей Чепа.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
eduard53 25 августа 2018 | 09:34
* * *
Госдеп, наш рупь ухлопывая, всё
Грохочет пушкой анти-воробьиной,
А воробей и сам блохой усох,
Незримой даже ядерной дубине.