Госдепартамент США опубликовал документ о новых санкциях против России

Они вступят в силу с 27 августа.

Антироссийские ограничения в отношении экспорта оружия, вероятно, вводятся в угоду лоббистам военно-промышленного комплекса США, сказал нам зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Впрочем, те страны, которые взаимодействовали с нами, будут продолжать у нас закупать оружие, потому что оно имеет преимущество по цене и по качеству, уверен Алексей Чепа.