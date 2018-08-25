США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями химического оружия, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, чтобы спровоцировать новый удар, боевиками в провинции Идлиб готовится инсценировка

применения властями против гражданского населения химического оружия.

«Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии», — сказал И.Конашенков.