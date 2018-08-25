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09:03, 25 августа 2018

США могут нанести новый удар по Сирии — Минобороны РФ

США и их союзники готовят новый удар по  Сирии под предлогом применения сирийскими властями химического оружия, заявил в  субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По  его словам, чтобы спровоцировать новый удар, боевиками в  провинции Идлиб готовится инсценировка
применения властями против гражданского населения химического оружия.
«Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии», — сказал И.Конашенков.

Комментарии

16

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kara 25 августа 2018 | 09:08

Врут наши!
После последнего удара по Сирии когда все ракеты долетели до целей (так Трамп сказал), в Сирии не осталось химоружия.
Или не все долетели....

tvitov66 25 августа 2018 | 09:14

kara: если наши сказали что будет удар, значит подвезли свежую отраву - они знают что говорят

detul 25 августа 2018 | 09:15

tvitov66: Конечно знают. Так и сказали - британцы подвезли в Сирию свежую отраву, и готовятся ее применить .... Вы просто не внимательно читали заметку.

tvitov66 25 августа 2018 | 09:23

detul: Зарин и Заман это советские боевые отравляющие вещества - бриты к этим химикалиям не имеют никакого отношения

vezdehod 25 августа 2018 | 09:20

Предупреждён - значит можно действовать, так считает наш генерал-майор РФ Конашенко.

seryj_wolk 25 августа 2018 | 09:31

vezdehod: Рфским воякам, дискредитировавших себя перманентной ложью, веры нет. Наоборот такие заявления говорят о том, что разведка Штатов знает о намерении Асада в очередной раз предупреждают. Прячьтесь рфские вояки.

mamiluk 25 августа 2018 | 09:16

чтобы спровоцировать новый удар, боевиками в провинции Идлиб готовится инсценировка
________________
ну вот,Асад снова предупреждает,что применит химическое оружие...(так его и не утилизировал по просьбе РФ)

skull__ 25 августа 2018 | 09:17

Сирийское правительство, которое контролирует 90% территории и которому осталось уничтожить один бандитский анклав, будет применять хим.оружие???)))
Вонючие пиндосы и их шестерки, хватит мутить воду. Даже дураку либералу понятно, что за химатаками будут торчать ваши уши. Либералы вам, конечно, вылижут з@дницы, это их сущность, но где-то в глубине души даже они будут понимать, что это провокация.

detul 25 августа 2018 | 09:17

Белых касок в Сирии уже нет, так кто же теперь будет ролики снимать ?? Американцы проработали этот вопрос?

sensei54 25 августа 2018 | 09:20

Конашенков, бедняга. Ох и трудно же ему сейчас. Лопотать такую белиберду - себя не уважать.

tvitov66 25 августа 2018 | 09:27

sensei54: да он никогда и не умолкал ... по данным объективного контроля и свидетельствам испанского диспетчера Карлоса. Настоящий русский офицер уличённый во лжи стрелялся, что бы сохранить честь ... но это явно не наш случай

davi__koloradov 25 августа 2018 | 09:22

То есть Асад снова готовится применить химическое оружие, а Минобороны РФ обеспечивает информационное прикрытие. Короче, вторую волну санкций за Скрипалей нужно вводить уже сейчас, и готовить драконовскую третью, чтоб путиноидам икалось.

tvitov66 25 августа 2018 | 09:30

davi__koloradov: Асад просто кукла, там всем без него рулят Хамас, Хезболла и вагнер

sg98 25 августа 2018 | 09:26

Ну лжиаые заокеанские пидорасы совсем окуели.. Ну кто поверит то? Асад освободил всю Сирию и тут как вишенку на торт применит ХО, причем после предупреждения.. Мрази, блять.. Любуйтесь, гомячки, на своих хозяев. И не расчитывайте, пидоры, что вас как то наградят, если вдруг янкели окончательно победят. Вам обвинят, например, в распространении чумы и уничтожат как тараканов..

(комментарий скрыт)

agamasat 25 августа 2018 | 09:37

если удар по Сирии будет такой же, как прежде, можно покупать билеты в первых рядах.( Пока хулигану не дашь серьезно по зубам, тот даже не задумается менять свое поведение.

(комментарий скрыт)

sbk 25 августа 2018 | 09:48

А как насчет "панциря"?
Он на американские ракеты не реагирует, что ли?

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