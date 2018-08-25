США могут нанести новый удар по Сирии — Минобороны РФ
США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями химического оружия, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, чтобы спровоцировать новый удар, боевиками в провинции Идлиб готовится инсценировка
применения властями против гражданского населения химического оружия.
«Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии», — сказал И.Конашенков.
Комментарии16
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kara 25 августа 2018 | 09:08
Врут наши!
После последнего удара по Сирии когда все ракеты долетели до целей (так Трамп сказал), в Сирии не осталось химоружия.
Или не все долетели....
tvitov66 25 августа 2018 | 09:14
kara: если наши сказали что будет удар, значит подвезли свежую отраву - они знают что говорят
detul 25 августа 2018 | 09:15
tvitov66: Конечно знают. Так и сказали - британцы подвезли в Сирию свежую отраву, и готовятся ее применить .... Вы просто не внимательно читали заметку.
tvitov66 25 августа 2018 | 09:23
detul: Зарин и Заман это советские боевые отравляющие вещества - бриты к этим химикалиям не имеют никакого отношения
vezdehod 25 августа 2018 | 09:20
Предупреждён - значит можно действовать, так считает наш генерал-майор РФ Конашенко.
seryj_wolk 25 августа 2018 | 09:31
vezdehod: Рфским воякам, дискредитировавших себя перманентной ложью, веры нет. Наоборот такие заявления говорят о том, что разведка Штатов знает о намерении Асада в очередной раз предупреждают. Прячьтесь рфские вояки.
mamiluk 25 августа 2018 | 09:16
чтобы спровоцировать новый удар, боевиками в провинции Идлиб готовится инсценировка
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ну вот,Асад снова предупреждает,что применит химическое оружие...(так его и не утилизировал по просьбе РФ)
skull__ 25 августа 2018 | 09:17
Сирийское правительство, которое контролирует 90% территории и которому осталось уничтожить один бандитский анклав, будет применять хим.оружие???)))
Вонючие пиндосы и их шестерки, хватит мутить воду. Даже дураку либералу понятно, что за химатаками будут торчать ваши уши. Либералы вам, конечно, вылижут з@дницы, это их сущность, но где-то в глубине души даже они будут понимать, что это провокация.
detul 25 августа 2018 | 09:17
Белых касок в Сирии уже нет, так кто же теперь будет ролики снимать ?? Американцы проработали этот вопрос?
sensei54 25 августа 2018 | 09:20
Конашенков, бедняга. Ох и трудно же ему сейчас. Лопотать такую белиберду - себя не уважать.
tvitov66 25 августа 2018 | 09:27
sensei54: да он никогда и не умолкал ... по данным объективного контроля и свидетельствам испанского диспетчера Карлоса. Настоящий русский офицер уличённый во лжи стрелялся, что бы сохранить честь ... но это явно не наш случай
davi__koloradov 25 августа 2018 | 09:22
То есть Асад снова готовится применить химическое оружие, а Минобороны РФ обеспечивает информационное прикрытие. Короче, вторую волну санкций за Скрипалей нужно вводить уже сейчас, и готовить драконовскую третью, чтоб путиноидам икалось.
tvitov66 25 августа 2018 | 09:30
davi__koloradov: Асад просто кукла, там всем без него рулят Хамас, Хезболла и вагнер
sg98 25 августа 2018 | 09:26
Ну лжиаые заокеанские пидорасы совсем окуели.. Ну кто поверит то? Асад освободил всю Сирию и тут как вишенку на торт применит ХО, причем после предупреждения.. Мрази, блять.. Любуйтесь, гомячки, на своих хозяев. И не расчитывайте, пидоры, что вас как то наградят, если вдруг янкели окончательно победят. Вам обвинят, например, в распространении чумы и уничтожат как тараканов..
agamasat 25 августа 2018 | 09:37
если удар по Сирии будет такой же, как прежде, можно покупать билеты в первых рядах.( Пока хулигану не дашь серьезно по зубам, тот даже не задумается менять свое поведение.
sbk 25 августа 2018 | 09:48
А как насчет "панциря"?
Он на американские ракеты не реагирует, что ли?