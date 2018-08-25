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09:02, 25 августа 2018

США предупредили Россию о готовности вновь нанести удар по Сирии, если правительство Асада применит химическое оружие

По данным источников Блумберг, такое предупреждение было передано помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в ходе его состоявшейся в четверг встречи в Женеве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Как утверждает Блумберг, США обладают информацией, согласно которой сирийские власти могут использовать химоружие, чтобы освободить один из последних районов страны, которые удерживают оппозиционные силы. Речь идет о районах в северо-западной сирийской провинции Идлиб

Комментарии

8

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edyunia 25 августа 2018 | 09:11

Они эскадру кораблями усиливают, не чтобы стройбат укреплять для выпрямления кривизны Земли. Лопаты лучше завезите в Сирию.

ly4_sveta 25 августа 2018 | 09:15

Этот асад, как какой-то химический наркоман, которого
так и тянет на эту «химию», а по сути - маньяк.

korikov 25 августа 2018 | 09:51

ly4_sveta:
Ну да, маньяк, тиран, диктатор, который установил тоталитарный режим и травит свой народ химическим оружием потому что не просто хочет удержаться у власти, а потому что кровожадный садист - так в западных СМИ говорят, а там не могут врать, они ведь не ведут пропаганду в отличии от кремлёвских, они эталон журналистики и честности. А ещё в западных СМИ говорят, что США борется со злом во всём мире, освобождает порабощенные народы от диктаторских режимов, защищает слабых и угнетённых, стоит на страже мировой демократии и несут мир планете. Вот они уже принесли мир и демократию в следующие страны; Ливия, Ирак, Афганистан, Сирия, Украина, Грузия, Куба, Колумбия.
Чувствуете, с каждой интервенцией американской демократии на Ближний Восток мир становится безопаснее, терроризм исчезает, беженцев из северной Африки в Европе всё меньше и меньше, а Ирак и Ливия вообще стали процветающими странами?

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curious69_ 25 августа 2018 | 09:28

Действительно в США ИДИОТЫ во власти. Они что - не помнят осень 13 года ,когда Путин почивал на лаврах в качестве ОСВОБОДИТЕЛЯ мира от Сирийского химоружия ? И даже на нобелевскую премию мира надеялся .... Можно элементарно посмотреть записи российского телевизора тех лет и убедится ,что в Сирийской провинции России хим-оружия не сыщешь днём с огнём.

mppv 25 августа 2018 | 09:39

Дак чего ждать, раз США провокацию открыто готовит?

korikov 25 августа 2018 | 09:39

"США предупредили Россию о готовности вновь нанести удар по Сирии, если правительство Асада применит химическое оружие".

Ясный пень Башар Асад обязательно снова отдаст приказ травить всех химическим оружием, которое он нагло спрятал во время разоружения. Он ведь маньяк и садомазохист, раз американцы предупредили и уже бомбили на таком же основании, то нужно обязательно в очередной раз сделать тоже самое и, чтобы жертв среди мирного населения было побольше. Я даже не знаю, что это, тупизна или садомазохизм, а может Асаду просто нравится провоцировать исключительную нацию. Но нет, скорее всего провокаторы в США и их ручные псы думают, что мир населён тупыми дебилами и все должны поверить в очередную фейковую атаку химическим оружием.
Хотя может быть американцы и правы, судя по тому, какая международная солидарность прокатилась по всему западному миру в деле с недоотравлением Скрипалей оружием массового поражения, которое якобы производится только в России - весь западный мир действительно отупел, или делает вид, что ничего не понимает.

lena_spb 25 августа 2018 | 10:14

korikov: конечно, поверят. Те, кто попроще, накачан пропагандой и свято уверен, что Асад - садист, и не стоит даже пытаться искать в его действиях логику: травит хлором просто потому, что ему так нравится. Играючи сбросит пару бочек просто для развлечения (т.к. практических результатов от таких атак - 0), и дальше ждет, когда силы добра в очередной раз кинут на него за это пару бомб. Прочие предпочтут "поверить" ради политической целесообразности: зачем раскачивать лодку, когда и без того штормит

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lena_spb 25 августа 2018 | 10:09

а что, применение химоружия вот прямо-таки приводит к освобождению? Скинул на крышу здания бочку с хлором (ну как при последней "химатаке") - и сразу победа с большой буквы? А других шансов ну просто нет? Что за идиотизм

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