"США предупредили Россию о готовности вновь нанести удар по Сирии, если правительство Асада применит химическое оружие".

По данным источников Блумберг, такое предупреждение было передано помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в ходе его состоявшейся в четверг встречи в Женеве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Как утверждает Блумберг, США обладают информацией, согласно которой сирийские власти могут использовать химоружие, чтобы освободить один из последних районов страны, которые удерживают оппозиционные силы. Речь идет о районах в северо-западной сирийской провинции Идлиб