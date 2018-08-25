Российскую эскадру у берегов Сирии усилят двумя боевыми кораблями
Ее пополнят фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сообщили в пресс-службе флота.
Оба корабля оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и неоднократно
наносили удары по боевикам в Сирии.
Накануне стамбульские сайты сообщили, что российский сторожевой корабль «Пытливый» и два больших десантных корабля «Николай Фильченков» и «Орск» вошли в Средиземное море, пройдя черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.
Комментарии20
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andygo__ru 25 августа 2018 | 09:07
Кузю, Кузю - снова... заводите!
tvitov66 25 августа 2018 | 09:10
andygo__ru: вот теперь сразу видно чем закончились переговоры Патрушева и Болтона, что длились пять часов ... очередная эскалация + санкции
gordy 25 августа 2018 | 09:22
"Оба корабля оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и неоднократно
наносили удары по боевикам в Сирии."
Плохо наносили, если приходится возвращаться?
pro_hanov 25 августа 2018 | 09:12
andygo__ru: А мы уж тут как-нибудь продержимся без денег и пенсий. Лишь бы Вождь тешился, да славу себе добывал на далёких полях сражений, да и нам, сирым и убогим, по тиливизеру очередное взятие Пальмиры показывал.
mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 09:11
Вся эта хрень для защиты мерзкого режима асада?
tvitov66 25 августа 2018 | 09:17
mikhail_spb_: конечно, друг Асад очень боится нападения боевых плотов запрещённой в РФ Джебхат ан-Нусры
doberman83 25 августа 2018 | 09:25
mikhail_spb_: Тебе ИГИЛ ближе и роднее?
multipulti 25 августа 2018 | 10:03
в советское время, весь флот ссср в Средиземном море против 6 флота сша мог продержатся до одного часа, тогда и флот был!
sensei54 25 августа 2018 | 09:15
Три сторожевика - это даже не бригада.
Хотя, если у нас на страх врагам ввели новую классификацию соединений кораблей, то очень может быть.
Три корабля - эскадра, пять кораблей - флот.
tvitov66 25 августа 2018 | 09:19
sensei54: со времён Петра Россия вЭликая морская держава!
davi__koloradov 25 августа 2018 | 09:32
tvitov66: Ато! Так на петровских кораблях и ходят.
detul 25 августа 2018 | 09:19
sensei54: Как бы БДК не совсем сторожевик ....
sensei54 25 августа 2018 | 09:30
detul: "Пытливый", "Григорович", и "Эссен".
А вот каким приспособлением переделанный из сухогруза БДК пр. 1171 может "усилить" соединение кораблей - тайна сия великая есть.
tvitov66 25 августа 2018 | 09:42
sensei54: может на нем тикать собираются
andy66 25 августа 2018 | 09:16
1) госпитальное судно "Неторопливый"
2) плавучий психдиспансер "Забористый"
detul 25 августа 2018 | 09:22
andy66: И куда Украина отправила эти свои суда? Неужели на помощь американским друзьям в Сирии?
andy66 25 августа 2018 | 10:25
объясни, портянка, какое отношение Украина имеет к сирийской войне? И почему ты всюду суешь Украину? У тебя так в методичке написано? )))
mamiluk 25 августа 2018 | 09:19
Вот странные люди...второй то зачем-неужели не жалко?...А так потопили бы всего одну.
sergo_25_26 25 августа 2018 | 09:32
Повезло на этот раз. Овцевозов проскочили. Это какая будет победа по счету, а то я уже сбился.
ulagai 25 августа 2018 | 09:56
Эти корабли было бы правильно назвать"Глумливый","Адмирал Шендерович","Адмирал Раскин".