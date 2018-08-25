Российскую эскадру у берегов Сирии усилят двумя боевыми кораблями

Ее пополнят фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сообщили в пресс-службе флота.

Оба корабля оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и неоднократно

наносили удары по боевикам в Сирии.

Накануне стамбульские сайты сообщили, что российский сторожевой корабль «Пытливый» и два больших десантных корабля «Николай Фильченков» и «Орск» вошли в Средиземное море, пройдя черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.