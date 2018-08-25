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09:02, 25 августа 2018

Российскую эскадру у берегов Сирии усилят двумя боевыми кораблями

Ее пополнят фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сообщили в пресс-службе флота.
Оба корабля оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и неоднократно
наносили удары по боевикам в Сирии.
Накануне стамбульские сайты сообщили, что российский сторожевой корабль «Пытливый» и два больших десантных корабля «Николай Фильченков» и «Орск» вошли в Средиземное море, пройдя черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

Комментарии

20

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andygo__ru 25 августа 2018 | 09:07

Кузю, Кузю - снова... заводите!

tvitov66 25 августа 2018 | 09:10

andygo__ru: вот теперь сразу видно чем закончились переговоры Патрушева и Болтона, что длились пять часов ... очередная эскалация + санкции

gordy 25 августа 2018 | 09:22

"Оба корабля оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и неоднократно
наносили удары по боевикам в Сирии."


Плохо наносили, если приходится возвращаться?

pro_hanov 25 августа 2018 | 09:12

andygo__ru: А мы уж тут как-нибудь продержимся без денег и пенсий. Лишь бы Вождь тешился, да славу себе добывал на далёких полях сражений, да и нам, сирым и убогим, по тиливизеру очередное взятие Пальмиры показывал.

mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 09:11


Вся эта хрень для защиты мерзкого режима асада?

tvitov66 25 августа 2018 | 09:17

mikhail_spb_: конечно, друг Асад очень боится нападения боевых плотов запрещённой в РФ Джебхат ан-Нусры

doberman83 25 августа 2018 | 09:25

mikhail_spb_: Тебе ИГИЛ ближе и роднее?

multipulti 25 августа 2018 | 10:03

в советское время, весь флот ссср в Средиземном море против 6 флота сша мог продержатся до одного часа, тогда и флот был!

sensei54 25 августа 2018 | 09:15

Три сторожевика - это даже не бригада.
Хотя, если у нас на страх врагам ввели новую классификацию соединений кораблей, то очень может быть.
Три корабля - эскадра, пять кораблей - флот.

tvitov66 25 августа 2018 | 09:19

sensei54: со времён Петра Россия вЭликая морская держава!

davi__koloradov 25 августа 2018 | 09:32

tvitov66: Ато! Так на петровских кораблях и ходят.

detul 25 августа 2018 | 09:19

sensei54: Как бы БДК не совсем сторожевик ....

sensei54 25 августа 2018 | 09:30

detul: "Пытливый", "Григорович", и "Эссен".
А вот каким приспособлением переделанный из сухогруза БДК пр. 1171 может "усилить" соединение кораблей - тайна сия великая есть.

tvitov66 25 августа 2018 | 09:42

sensei54: может на нем тикать собираются

andy66 25 августа 2018 | 09:16

1) госпитальное судно "Неторопливый"
2) плавучий психдиспансер "Забористый"

detul 25 августа 2018 | 09:22

andy66: И куда Украина отправила эти свои суда? Неужели на помощь американским друзьям в Сирии?

andy66 25 августа 2018 | 10:25

объясни, портянка, какое отношение Украина имеет к сирийской войне? И почему ты всюду суешь Украину? У тебя так в методичке написано? )))

mamiluk 25 августа 2018 | 09:19

Вот странные люди...второй то зачем-неужели не жалко?...А так потопили бы всего одну.

sergo_25_26 25 августа 2018 | 09:32

Повезло на этот раз. Овцевозов проскочили. Это какая будет победа по счету, а то я уже сбился.

ulagai 25 августа 2018 | 09:56

Эти корабли было бы правильно назвать"Глумливый","Адмирал Шендерович","Адмирал Раскин".

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