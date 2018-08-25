В Новосибирске сегодня пройдет митинг обманутых дольщиков

По словам организаторов, на акцию приедут пострадавшие участники строительства со всей Сибири.

В Новосибирск приедут протестовать обманутые дольщики из Абакана, Омска, Красноярска, Томска и других городов. Об этом сообщается на сайте регионального отделения КПРФ. По словам организаторов, протесты связаны со вступлением в силу с 1 июля поправок в закон о долевом строительстве. Дело в том, что в июле российские власти отказались согласовывать митинги обманутых дольщиков из-за чемпионата мира по футболу, в результате акции пришлось перенести на август.

Вице-премьер Виталий Мутко недавно сообщил, что в России насчитывается 200 тысяч обманутых дольщиков. При этом в реестре пострадавших граждан, которые могут рассчитывать на достройку домов или на компенсации, значатся только около 30 тысяч человек. Это возмущает остальных дольщиков, которые заплатили деньги и годами не могут въехать в свои квартиры.

Акция начнется в 16 часов по местному времени, когда в Москве будет полдень.