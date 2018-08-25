В Новосибирске сегодня пройдет митинг обманутых дольщиков
По словам организаторов, на акцию приедут пострадавшие участники строительства со всей Сибири.
В Новосибирск приедут протестовать обманутые дольщики из Абакана, Омска, Красноярска, Томска и других городов. Об этом сообщается на сайте регионального отделения КПРФ. По словам организаторов, протесты связаны со вступлением в силу с 1 июля поправок в закон о долевом строительстве. Дело в том, что в июле российские власти отказались согласовывать митинги обманутых дольщиков из-за чемпионата мира по футболу, в результате акции пришлось перенести на август.
Вице-премьер Виталий Мутко недавно сообщил, что в России насчитывается 200 тысяч обманутых дольщиков. При этом в реестре пострадавших граждан, которые могут рассчитывать на достройку домов или на компенсации, значатся только около 30 тысяч человек. Это возмущает остальных дольщиков, которые заплатили деньги и годами не могут въехать в свои квартиры.
Акция начнется в 16 часов по местному времени, когда в Москве будет полдень.
Комментарии3
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banyi3 25 августа 2018 | 09:07
Назовём этот митинг правильно - МИТИНГ ИДИОТОВ)) И соберём всех санитаров психушек) Ребята, покупать надо - из рук в руки, запомните )
cromwel 25 августа 2018 | 09:51
Почему я как налогоплательщик должен оплачивать жадность заемщиков, купивших квартиру на уровне котлована или рискнув стать дольщиком? Они рисковали чтоб недоплачивать и обгадились. А мы должны за них платить. Просто быдло.
sergirusso 25 августа 2018 | 10:10
Достали они все... И дольщики и тот, за кого они постоянно голосуют.