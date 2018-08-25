Акция «Ночь кино» пройдет сегодня в России

Её проводят уже третий год подряд, и на этот раз к ней присоединятся несколько сотен кинозалов, — говорила директор Департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова.

«Акция охватывает все существующие в нашей стране регионы. Самые разные библиотеки, музеи, кинозалы придумывают свои квесты, приключения для детей, для студентов, которые интересуются историей отечественного и вообще мирового кинематографа. В этом году к нам присоединится 485 новых кинозалов, построенных в 72 субъектах, и это тоже для нас очень важно. «Ночь кино» — это полторы тысячи мероприятий и более тысячи участников».

Всего в этом году к «Ночи кино» приурочено около полутора тысяч мероприятий по всей стране.