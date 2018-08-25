Застрявших в горах Таджикистана альпинистов из России, США и стран Европы начали вывозить из района пика Исмоила Сомони. Первые 17 человек доставлены в поселок Ляхш. За остальной группой вылетел вертолет, они прибудут в ближайшие часы, сообщили «Интерфаксу» в Совете по развитию туризма республики. Всего на поляне Москвина

В ожидании эвакуации уже две недели находились 33 человека, в том числе сотрудники турфирмы.

12 августа в горах Таджикистана в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погибли три российских альпиниста и два члена экипажа. По предварительным данным, причиной случившегося стали сложные погодные условия.