Россиян среди пострадавших и погибших в результате пожара в китайском Харбине нет
Об этом сообщил РИА Новости атташе генконсульства России в Шэньяне Алексей Нарышкин. По его словам, дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными
органами Китая.
Пожар в одной из гостиниц популярного у российских туристов Харбина произошел рано утром. По данным агентства Синьхуа, подтверждена гибель 18 человек. Борьбу с огнем ведут пять пожарных бригад. Как сообщает Центрального телевидения Китая, площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.
Комментарии1
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meteor1908 25 августа 2018 | 08:44
Нарышкин уже на дипслужбу перешёл?