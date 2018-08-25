Россиян среди пострадавших и погибших в результате пожара в китайском Харбине нет

Об этом сообщил РИА Новости атташе генконсульства России в Шэньяне Алексей Нарышкин. По его словам, дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными

органами Китая.

Пожар в одной из гостиниц популярного у российских туристов Харбина произошел рано утром. По данным агентства Синьхуа, подтверждена гибель 18 человек. Борьбу с огнем ведут пять пожарных бригад. Как сообщает Центрального телевидения Китая, площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.