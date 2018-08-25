Американский сенатор Джон Маккейн решил отказаться от лечения опухоли мозга
О том, что у сенатора Джон Маккейна диагностирован рак мозга в последней стадии стало, известно год назад. Тогда сенатор Маккейн начал лечение в Аризоне — его родном штате, представителем которого в сенате он является с 1986 года. Несмотря на болезнь, Джон Маккейн приезжал в Вашингтон на ключевые голосования в Сенате — включая его решающий голос против отмены Обамакэр. Голосование растянулось за полночь, и его исход решил знаменитый жест Маккейна — большой палец вниз.
После того, как у него был найдена глиобластома, Маккейн начал писать книгу и в мае выпустил мемуары «Неумолимая волна». В книге сенатор рассказывает не только о своей жизни и борьбе с болезнью, но и борьбе с президентом Трампом. Джон Маккейн был одним и первых и сегодня является самым громким критиком Трампа из всей Республиканской партии. За свою принципиальную позицию в отношении Трампа сенатор Маккейн получил прозвище «белая ворона». Маккейн также известен как один из главных защитников прав человека в Конгрессе -призвал закрыть Гуанатономо, защищал китайского диссидента Лю Ксяобо, ездил в лагерь сирийских беженцев в Турции, благодаря сенатору Маккейну был принят Закон Магнитского, который превратился позднее в Глобальный Закон Магнитского.
Принимая решение прекратить лечение, сенатор Маккейн заявил, что лечение итак превзошло ожидания врачей, но прогрессирующая болезнь и возраст вынесли свой вердикт.
Оставшееся время сенатор намерен провести с семьей в Аризоне. 29 августа Джону Маккейну должно исполниться 82 года.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
putin2018 25 августа 2018 | 08:09
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
Putin 2018 (International Criminal Court & International Criminal Tribunal)
vasilevich58 25 августа 2018 | 08:14
putin2018: Маккейн - принципиальный боец, честный и мужественный человек и настоящий мужчина!
arye_11 25 августа 2018 | 08:23
vasilevich58:
Достойный человек и смелый солдат.
Если лечение бесполезно, то желаю ему быстрого и безболезненного ухода.
proxxit 25 августа 2018 | 08:53
arye_11:
Смелый Маккейн солдат по быстрому сдался в плен, отсиделся в тепле и сотрудничал вьетнамскими коммунистами, залупается на почивший СССР...
Похоже тебе в Маккейне нравятся его приверженность к еврейским скрепам
kamen_12 25 августа 2018 | 08:15
Ну хоть китайца защитил, а к беженцам только ленивые не ездили. Сомнительные очень заслуги Маккейна перед человечеством. Вьетнамцам в плен сдался... Сталин бы этого героя в расход пустил за предательство.
skull__ 25 августа 2018 | 08:28
Последний в своём выпуске из 300 человек, разбил хренову тучу самолетов, просидел 6 лет в плену, русофоб, удак...
Всё что нужно знать об иконе либерастов.
zollendorf 25 августа 2018 | 08:33
Джон Сидней Маккейн - Один из крутейших сенаторов и политиков в истории.
Такими людьми может гордиться любая страна!
Я горжусь даже, что не я, но мой личный друг знаком близко с ним.