Власти Москвы отказываются рассматривать заявку сторонников Навального на проведение митинга против пенсионной реформы
Власти Москвы отказываются рассматривать заявку сторонников Алексея Навального на проведение митинга против пенсионной реформы. Акция планируется 9 сентября в центре Москвы. Заявка подана раньше срока, сообщил «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.
В свою очередь, юрист ФБК Иван Жданов уверен, что они подали заявку по всем правилам за 15 дней до акции.
Жданов добавил, что никакого уведомления о проблемах с заявкой на митинг они не получали, и о том, что существуют проблемы узнали из сообщений СМИ.
Комментарии3
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nikolaydiko 25 августа 2018 | 08:17
"Выборов Мэра Москвы", по сути, нет.
Ибо Сергей Семенович Собянин уже сам назначил себя им.
А этот дорогостоящий шумный спектакль "Выборы Мэра" для придания им видимости легитимности оплачивается за счет городского бюджета самими избирателями-налогоплательщиками.
За те огромнейшие бюджетные средства, которые С.С. Собянин расточительно, бесхозяйственно растранжирил при разворовывании чиновниками разных уровней можно было действительно превратить Москву в "лучший город земли" с отличным, а не жалким, как сейчас, здравоохранением, да и всем тем, что связано с реальной, повседневной жизнью москвичей.
Сейчас же называть Москву "лучшим городом земли" - беззастенчивое вранье. Об этом свидетельствуют убогие места, которые она занимает по основным "человеческим" показателям в мире.
Кстати, в четверг 23.08.2018 Алексей Навальный в очень интересной своей передаче по четвергам на YouTube "Навальный 2018" (советую посмотреть её!), в частности, так кратко резюмировал сказанное им о московских выборах: "ЕСЛИ ТЫ ДУРАК, ИДИ НА ЭТИ ВЫБОРЫ!".
Николай ДИКО, юрист-международник (выпускник МГИМО 1951 года), кандидат экономических наук, общественный деятель, ветеран труда.
cromwel 25 августа 2018 | 08:22
Власть только коммунистам разрешает выгонять стада буратин на митинги.
xuato 25 августа 2018 | 08:48
Что царь? Думает, взвешивает, все за и против, когда премьер спортсмен-членовредитель, отсиживается на Мальдивах среди Индийского "Озера", на средства негосударственных фондов. Как ему там не хватает родины и Питерской сырости.