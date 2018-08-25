Власти Москвы отказываются рассматривать заявку сторонников Навального на проведение митинга против пенсионной реформы

Власти Москвы отказываются рассматривать заявку сторонников Алексея Навального на проведение митинга против пенсионной реформы. Акция планируется 9 сентября в центре Москвы. Заявка подана раньше срока, сообщил «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

В свою очередь, юрист ФБК Иван Жданов уверен, что они подали заявку по всем правилам за 15 дней до акции.

Жданов добавил, что никакого уведомления о проблемах с заявкой на митинг они не получали, и о том, что существуют проблемы узнали из сообщений СМИ.