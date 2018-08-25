В Марий Эл сегодня пройдут новые акции против повышения пенсионного возраста

Митинги организует региональное отделение «Справедливой России».

Сегодня эсеры запланировали сразу два митинга – в Йошкар-Оле и Волжске. Они пройдут под лозунгом «Нет повышению пенсионного возраста!». Это будет уже третья акция «Справедливой России» в Марий Эл за последние полтора месяца. Первый митинг «Мы против антинародных реформ» прошел 12 июля, а второй, организованный совместно с коммунистами – 28 июля.

Протестные акции по всей стране продолжаются с тех пор, как 14 июня премьер Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста. Согласно плану правительства, со следующего года возраст выхода на пенсию будет расти и постепенно достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Это решение уже привело к резкому падению рейтингов премьера и президента.

Ранее ЦИК одобрила вопросы от трех инициативных групп, которые предполагается вынести на референдум по пенсионной реформе. Теперь каждой из групп нужно собрать не меньше двух миллионов подписей в свою поддержку.