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Эксклюзив Эха 08:00, 25 августа 2018

Новые американские санкции в отношении России вступят в силу с понедельника

Согласно документу, опубликованному Госдепартаментом, ограничения предусматривают отказ от выдачи России любых кредитов, запрет на экспорт оружия и продукции двойного назначения.

Эти меры приведут к ухудшению экономической ситуации в нашей стране, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Валерий Соловей.

Новый пакет санкций вводится в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон считает, что Кремль к этому причастен. Москва это отрицает.

В случае, если российская сторона в течение ближайших нескольких месяцев не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия, США грозятся ввести еще один пакет санкций. В нем, в частности, предусматривается запрет полетов компании «Аэрофлот» в США и сокращение до минимума взаимной торговли.

Комментарии

17

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putin2018 25 августа 2018 | 08:04

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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

andreykochnev 25 августа 2018 | 08:07

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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

zmeelov_1 25 августа 2018 | 08:13

andreykochnev: putin2018: Ё, напугали ежа пиндоской жопой.. Когда это Россия закупла пиндоское оружие? И санкции на технологии двойного назачения введены ещё 2008. Один хрен свои Сарматы и Кинжалы создали.. Утрись, вшивая пиндосня. Кредиты и в Китае можно брать. И ваша с нами торговля 26 лярдоа - ни о чём. Идите лесом на три члена...

patrikk_1 25 августа 2018 | 08:19

Эти меры приведут к ухудшению экономической ситуации в нашей стране, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Валерий Соловей...


"...«Московский комсомолец» удалил интервью с политологом Валерием Соловьем, который заявил, что в 2017 году президента России Владимира Путина может заменить другой человек..."

vezdehod 25 августа 2018 | 08:50

Принимать их будут с "Хлебом и Солью" и ведром "Боярышника".

piterjanis 25 августа 2018 | 08:07

причем здесь Россия? Оборзели совсем власти амерские.

kondrakr 25 августа 2018 | 08:09

piterjanis: А платит Россия. Такая уж планида....

zollendorf 25 августа 2018 | 08:50

piterjanis: Притом, что это именно РОССИЯ подсказывает главарям банды наверху, как действовать, и одобрительно блеет в ответ на их выходки.

assaassin 25 августа 2018 | 08:20

Ну все, конец капитализму! Конец эпохе СВОБОДНОЙ экономики!! Близится полный отказ от рынка!!! Впереди Запад ждет социализм с распределительной системой посредством санкций. Эра СВОБОДНО мира пошатнулась.
Только в России сохранился чистый - незамутненный капитализм и хрустальной чистоты СВОБОДА!

detul 25 августа 2018 | 08:29

Америкосы нарисовали себе врага и бросились с ним сражаться.

meteor1908 25 августа 2018 | 08:51

Дурной пример всегда заразителен.

ppvngavr 25 августа 2018 | 08:32

Очередной шаг по скатыванию России в пропасть под "мудрым" руководством Владимира Путина. Читайте об этом в публикации:
"На пути к катастрофе": http://www.proza.ru/2018/04/10/1117

zollendorf 25 августа 2018 | 08:40

Ну чтож, с колен же встали? И санкции вам на пользу как я слыхал.
И уважать вас стали больше, не замечаете?
И побаиваются вас, точнее шарахаются как от облеванного пьянчужки.

Все в точности как вы хотели!!!

calorad 25 августа 2018 | 08:41

Ура товарищи-вперед к березовым лаптям!!!

tunis 25 августа 2018 | 08:42

Интересные дела - упоминание биологического оружия.
Раз это напоминание включено в обоснование санкций, значит Россия либо применяет его где-то , либо изготовилась применить. Потому что Новичок это химическое оружие.
Рашки, признавайтесь: в прошлом году с сибирской язвой на ямале это у вас были учения?

(комментарий скрыт)

motobrother 25 августа 2018 | 08:47

Не ссыте, карапузики! С голоду не помрёте.

sasass 25 августа 2018 | 08:52

Тьма кромешная прет в Россию..

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