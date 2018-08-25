Новые американские санкции в отношении России вступят в силу с понедельника

Согласно документу, опубликованному Госдепартаментом, ограничения предусматривают отказ от выдачи России любых кредитов, запрет на экспорт оружия и продукции двойного назначения.

Эти меры приведут к ухудшению экономической ситуации в нашей стране, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Валерий Соловей.

Новый пакет санкций вводится в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон считает, что Кремль к этому причастен. Москва это отрицает.

В случае, если российская сторона в течение ближайших нескольких месяцев не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия, США грозятся ввести еще один пакет санкций. В нем, в частности, предусматривается запрет полетов компании «Аэрофлот» в США и сокращение до минимума взаимной торговли.