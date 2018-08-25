Ежегодная массовая велосипедная акция «Велоночь» пройдет в Москве в ночь на 2 сентября по новому маршруту

Посвящена она будет футболу, рассказал нам организатор «Велоночи» Сергей Никитин.



Ранее столичные власти отказалась согласовать велосипедную прогулку, которая должна была пройти 18 августа в центре Москвы. Организация мероприятия потребовала бы перекрытия порядка 30 центральных улиц и набережных, а также мобилизации сил более чем 600 сотрудников полиции и Росгвардии и 450 единиц коммунальной техники. —