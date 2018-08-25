В Вашингтоне обеспокоены намерением ЕС выделить Ирану более 20 млн долларов для расширения экономических отношений

В Вашингтоне обеспокоены намерением Евросоюза выделить Ирану более 20 миллионов долларов для расширения экономических отношений. Американские власти считают, что это «неправильный сигнал в неправильное время». Как заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, «иностранная помощь от европейских налогоплательщиков дает возможность режиму продолжать пренебрегать нуждами своего народа». Он также отметил, что США и ЕС должны вместе работать над тем, чтобы найти долгосрочное решение, которое «поддержит иранский народ и положит конец

угрозе безопасности со стороны властей Ирана в регионе».