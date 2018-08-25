В Вашингтоне обеспокоены намерением ЕС выделить Ирану более 20 млн долларов для расширения экономических отношений
В Вашингтоне обеспокоены намерением Евросоюза выделить Ирану более 20 миллионов долларов для расширения экономических отношений. Американские власти считают, что это «неправильный сигнал в неправильное время». Как заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, «иностранная помощь от европейских налогоплательщиков дает возможность режиму продолжать пренебрегать нуждами своего народа». Он также отметил, что США и ЕС должны вместе работать над тем, чтобы найти долгосрочное решение, которое «поддержит иранский народ и положит конец
угрозе безопасности со стороны властей Ирана в регионе».
Комментарии5
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kotvinder2 25 августа 2018 | 07:43
О своём народе пусть думают, говнюки!
patrikk_1 25 августа 2018 | 07:46
Американские власти считают, что это «неправильный сигнал в неправильное время»...
Американцы смотрят на европейцев как на своих вассалов, не так, конечно, как на украинцев, этих они вообще считают своими домашними животными, но тоже, хорошего мало. Евросоюз должен иметь более самостоятельную позицию на международной арене и они должны заставить американцев её уважать.
zmeelov_1 25 августа 2018 | 07:47
kotvinder2: К ноге, раздался окрик..
detul 25 августа 2018 | 08:14
кто не поддерживает политику США, тот не демократ !!!
banyi3 25 августа 2018 | 08:32
Что то грядёт! Налетит таки Земля на небесную ось )))