Двое российских альпинистов, пострадавших при посадке вертолета в горах Таджикистана, продолжают лечение в  больнице

Двое российских альпинистов, пострадавших при жесткой посадке вертолета в горах Таджикистана, продолжают лечение в больнице. Еще один отправился в Москву, сообщает посольство России в республике. По заверению врачей, все пациенты постепенно идут на поправку, но пока нуждаются в особом уходе.

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 15 альпинистов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в горах Таджикистана 12 августа. Погибли три российских альпиниста и двое пилотов — таджикских граждан, 10 россиян, один гражданин Белоруссии и один подданный Испании с травмами были доставлены в медицинский комплекс в Душанбе. Между тем, в горах уже две недели около 30 альпинистов ожидают эвакуации.