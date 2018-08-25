По меньшей мере, 18 человек погибли в результате пожара в популярном у россиян китайском Харбине
Как передает агентство Синьхуа, пожар произошел рано утром в одной из гостиниц с термальными источниками. По данным Центрального телевидения Китая, это четырехэтажное кирпично-бетонное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров. На борьбу с огнем направлены пять пожарных бригад. В тушении задействованы более 100 пожарных. Причина возгорания устанавливается. Информации о пострадавших иностранцах пока не поступала.
Комментарии1
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spbdweller 25 августа 2018 | 07:52
в популярном у россиян китайском Харбине
Причина возгорания устанавливается
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Нажрались, устроили дебош, чего-то сломали.