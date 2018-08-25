По меньшей мере, 18 человек погибли в результате пожара в популярном у россиян китайском Харбине

Как передает агентство Синьхуа, пожар произошел рано утром в одной из гостиниц с термальными источниками. По данным Центрального телевидения Китая, это четырехэтажное кирпично-бетонное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров. На борьбу с огнем направлены пять пожарных бригад. В тушении задействованы более 100 пожарных. Причина возгорания устанавливается. Информации о пострадавших иностранцах пока не поступала.