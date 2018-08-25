Правительство Испании приняло декрет о переносе останков диктатора Франсиско Франко, захороненного в базилике в Долине Павших.

Писатель и историк Николай Сванидзе в эфире «Эха Москвы» назвал это решение знаковым, потому что ни один диктатор не может быть уверен в своей посмертной судьбе.

Теперь постановление должен утвердить Конгресс депутатов. Семье Франко отвели 15 дней для выбора места для перезахоронения диктатора.