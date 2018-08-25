Ангела Меркель посетит сегодня Азербайджан – третью и последнюю страну своей поездки по Кавказу. Во время визита запланированы переговоры канцлера Германии с президентом Ильхамом Алиевым, совместное участие в «круглом столе» с представителями промышленности и возложение венка на «Аллее мучеников».

Главная цель поездки Ангелы Меркель на Кавказ – поддержать демократические устремления стран «восточного партнерства» Евросоюза и показать, что Запад готов к политическому и экономическому сотрудничеству с Грузией, Арменией и Азербайджаном. На первом этапе визита канцлеру было важно продемонстрировать солидарность с Грузией и поддержку ее территориальной целостности.

В поездке Ангелу Меркель сопровождают семь представителей промышленности ФРГ.

В Баку будут обсуждаться экономическое партнерство, а также строительство Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов. Азербайджан заинтересован в продаже своего газа европейским потребителям. 10 миллиардов кубометров этого энергоносителя должны будут поступать через Турцию в Евросоюз. Ангела Меркель собирается поддержать стремление Баку к стратегическому сотрудничеству в обмен на гарантии правовой безопасности и мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Накануне поездки официальный Берлин подчеркнул, что подключение к каспийским газопроводам Туркменистана, Ирака и Ирана связано с политическими и правовым проблемами и пока не стоит на повестке дня. Вместе с тем с удовлетворением было принято к сведению освобождение 13 августа оппозиционного политика Ильгара Мамедова. Германия рассматривала его как азербайджанского политзаключенного.