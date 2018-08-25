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07:11, 25 августа 2018

В России сегодня завершится масштабная проверка боеготовности войск

Но отдохнуть военным не получится – впереди новые учения.

Внезапная проверка боеготовности – это те же учения, но о них личному составу заранее не сообщают. Старт таким маневрам как и прежде дал президент, который является верховным главнокомандующим. Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, проверка началась 20 августа и должна завершиться сегодня. Она включает в себя 16 учений, в которых задействованы разные виды войск – от ракетчиков до десантников и дальней авиации. Действия войск оценят три рабочие группы: две из них проверят органы военного управления Восточного и Центрального округов, третья — изучит мобилизационное развертывание. Результаты проверки помогут оценить готовность к учениям «Восток-2018». Маневры с участием Китая должны стать самыми масштабными за последние 40 лет, писала британская газета «Таймс».

Ожидается, что наблюдать за учениями «Восток» будет президент Владимир Путин. Маневры начнутся в конце августа и продолжатся в сентябре.

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