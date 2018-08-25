В Назрани сегодня пройдет митинг за возвращение прямых выборов главы Ингушетии
Акцию организуют представители местной оппозиции.
Митинг ингушских оппозиционеров пройдет на площади перед Домом культуры в Назрани. Там можно проводить акции без согласования с властями, пояснил порталу «Кавказ.Реалии» руководитель регионального отделения Интернациональной партии России Микаил Хучиев. По его словам, в сегодняшнем митинге примут участие все политические и общественные организации, которые выступают за прямые выборы главы республики. Кроме Интернациональной партии, это будет Союз тейпов ингушского народа, партия «Защитники Отечества», движение «Всеингушский гражданский совет» и другие.
Ранее организаторы этой акции уже пытались собрать митинг, но правительство республики отказало активистам. После этого они обратились в прокуратуру и в суд. Обе инстанции признали действия администрации незаконными. После этого активисты подали новую заявку.
С 2008 года Ингушетией руководит Юнус-Бек Евкуров. Недавно он был выдвинут на третий срок президентом Владимиром Путиным. Парламент республики должен утвердить кандидатуру Евкурова 9 сентября. Прямые выборы главы Ингушетии были отменены еще в 2013 году.
Комментарии1
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patrikk_1 25 августа 2018 | 07:18
В Назрани сегодня пройдет митинг за возвращение прямых выборов главы Ингушетии...
Зачем В.Путину брать на себя такую ответственность и назначать (рекомендовать) местных глав регионов? Ладно бы ещё Ю.Евкуров, может он и нормальный глава, я не знаю, но вот у нас все назначенцы В.Путина - конченные коррумпированные мрази. Если не можешь разобраться в людях, то оставь это дело и верни прямые выборы глав регионов.