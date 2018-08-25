В Назрани сегодня пройдет митинг за возвращение прямых выборов главы Ингушетии...

Акцию организуют представители местной оппозиции.

Митинг ингушских оппозиционеров пройдет на площади перед Домом культуры в Назрани. Там можно проводить акции без согласования с властями, пояснил порталу «Кавказ.Реалии» руководитель регионального отделения Интернациональной партии России Микаил Хучиев. По его словам, в сегодняшнем митинге примут участие все политические и общественные организации, которые выступают за прямые выборы главы республики. Кроме Интернациональной партии, это будет Союз тейпов ингушского народа, партия «Защитники Отечества», движение «Всеингушский гражданский совет» и другие.

Ранее организаторы этой акции уже пытались собрать митинг, но правительство республики отказало активистам. После этого они обратились в прокуратуру и в суд. Обе инстанции признали действия администрации незаконными. После этого активисты подали новую заявку.

С 2008 года Ингушетией руководит Юнус-Бек Евкуров. Недавно он был выдвинут на третий срок президентом Владимиром Путиным. Парламент республики должен утвердить кандидатуру Евкурова 9 сентября. Прямые выборы главы Ингушетии были отменены еще в 2013 году.