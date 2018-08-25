Акция «Ночь кино» пройдет сегодня в Москве

В её рамках запланированы около трехсот мероприятий, а центральной площадкой станет парк «Зарядье». Посетители смогут посмотреть разные фильмы, в том числе классику, — сказал агентству ТАСС руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский:

«Это не кинопрокат, который дублирует то, что вы видите в кинотеатрах. Мы не создаем конкуренцию коммерческому кинематографу. Наоборот, наше желание, наша задача показывать и дать возможность широкой аудитории увидеть фильмы самые разные. Это и современное кино, и ретроспектива, которая у нас всегда проходит с большим успехом. Великие кинематографисты не снимали свои фильмы для телевизионного просмотра. Когда они выстраивали кадр, они его выстраивали из понимания, как это будет смотреться на большом экране. И это, я считаю, что тоже наша задача как города давать такую возможность нашей аудитории».

Александр Кибовский добавил, что «Ночь кино» за три года стало одним из самых массовых мероприятий в Москве.