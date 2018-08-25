Чилийский суд арестовал имущество наследников бывшего диктатора Аугусто Пиночета, на сумму более 1,5 миллионов долларов в рамках приговора по делу о незаконном обогащении. По мнению суда, вдова Пиночета Лусия Ириарт и другие наследники «знали о незаконном происхождении средств, владельцами которых становились». Суд также подтвердил вердикт в отношении троих военных в отставке, признанных виновными в хищении бюджетных средств. Они были приговорены к 4 годам.