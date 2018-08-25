Американская разведка перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве
Ключевые для США информаторы, якобы близкие к российскому руководству, «преимущественно затаились», пишет газета «Нью-Йорк таймс». Согласно данным ее источников, это связано с «более агрессивной контрразведкой», которую стала проводить Москва. В Вашингтоне не считают, что агенты разоблачены или ликвидированы. По мнению разведведомств США, они перестали выходить на связь, так как полагают, что в текущей ситуации это опасно, пишет газета. На ситуацию также повлияла высылка из России ряда сотрудников американской разведки, работавших в дипломатических представительствах США, отмечает «Нью-Йорк таймс». Те, кто остался, находятся под невероятным наблюдением.
Комментарии8
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pusivrot 25 августа 2018 | 06:50
Затаилось либеральное стадо, затаилось, но мы высчитаем эту мразь и раздавим как гнид!
zztop1960 25 августа 2018 | 07:16
pusivrot: Какие либералы ? Под санкции попали осведомители им не до этого
midnightblues 25 августа 2018 | 07:18
pusivrot: Я тоже за
Наббиулллина и ост должны быть выявлены и наказаны
popyas 25 августа 2018 | 07:03
Просто ,Медведев в запое.
midnightblues 25 августа 2018 | 07:07
Значит-стали сливать по полной
Помнится,в каких объемах это делал небезызвестный Чуркин
что пришлось....
putin_itogy 25 августа 2018 | 07:12
Затишье перед войной..?
"Большой войной путина"..
Вижу:
Для маленького вице-адмирала Димы,
перед войной пошили специальный маленький адмиральский мундирчик,
с нашитыми погонами, с красными тряпичными звёздами.
Дима по плану, должен стать "резервным командующим".
Но Дима не любит воевать, и не любит войны, ведь там могут убить.
Поэтому Дима спрятался, забился в угол и плачет..
Просит вернуть его с своим уточкам.
Не могут Диму найти уже 10-й день...))
kondrakr 25 августа 2018 | 07:16
Аааааа Ха ха......Что? Набиуллина перестала писать отчёты в ЦРУ? Силуанов и Кудрин на связь не выходят? Кто там ещё адекватный в российских верхах остался? Всех надо срочно посадить. В такой сложный момент руководить всем должны Сечин и Шойгу.
putn_pnh 25 августа 2018 | 07:17
Ищут варианты на обмен Бутиной.