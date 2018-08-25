Американская разведка перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве

Ключевые для США информаторы, якобы близкие к российскому руководству, «преимущественно затаились», пишет газета «Нью-Йорк таймс». Согласно данным ее источников, это связано с «более агрессивной контрразведкой», которую стала проводить Москва. В Вашингтоне не считают, что агенты разоблачены или ликвидированы. По мнению разведведомств США, они перестали выходить на связь, так как полагают, что в текущей ситуации это опасно, пишет газета. На ситуацию также повлияла высылка из России ряда сотрудников американской разведки, работавших в дипломатических представительствах США, отмечает «Нью-Йорк таймс». Те, кто остался, находятся под невероятным наблюдением.