Альпинистов из России и ряда западных стран уже две недели не могут эвакуировать из гор Таджикистана

Представители группы заявляют об ухудшении здоровья ряда туристов.

Ситуацию в группе из 30 альпинистов, застрявших в горах Таджикистана, ее представители называют очень тяжелой. Так, в интервью «Интерфаксу» один из представителей Вадим Пипич рассказал, что у некоторых путешественников наблюдаются ангина, дизентерия и обморожение конечностей. Собеседник агентства также обвиняет власти Таджикистана в том, что местный туроператор, вопреки обещаниям, две недели не посылает вертолет к застрявшим на высоте 4 тысяч метров альпинистам. Ситуация, отметил Пипич, не изменилась с момента крушения в Памире вертолета Ми-8. В то же время в Совете по развитию туризма заявили, что никаких проблем с эвакуацией нет. В ведомстве говорят, что вертолет к застрявшим туристам прилетит уже сегодня. Также в Совете отрицают проблемы со здоровьем у альпинистов.

Напомним, две недели назад в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погибли три российских альпиниста и два члена экипажа.