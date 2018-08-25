Митинг за прямые выборы главы Ингушетии состоится в Назрани
Он запланирован на 10 утра. Мероприятие не согласовано, поскольку власти города отказались отвечать на заявку, – сказал «Эху Москвы» организатор акции, правозащитник Руслан Албаков-Мяршхи.
Он также подчеркнул, что организаторы пытались уведомить силовые структуры об акции и сделали все возможное для обеспечения безопасности на митинге.
Комментарии1
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opiatnovyi63 25 августа 2018 | 06:11
Прямые выборы очень опасны для нынешней воровской власти, так их результат может оказаться плачевным для этой власти!