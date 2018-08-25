Митинг за прямые выборы главы Ингушетии состоится в Назрани

Он запланирован на 10 утра. Мероприятие не согласовано, поскольку власти города отказались отвечать на заявку, – сказал «Эху Москвы» организатор акции, правозащитник Руслан Албаков-Мяршхи.

Он также подчеркнул, что организаторы пытались уведомить силовые структуры об акции и сделали все возможное для обеспечения безопасности на митинге.